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Telefónica reduce el blindaje a su presidente tras indemnizar con 44,5 millones a Pallete

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Belén Molleda

Madrid, 22 mar (EFE).- Telefónica limitará a dos anualidades de salario fijo el blindaje de su presidente -Marc Murtra- en caso de que la compañía restrinja su contrato, después de la indemnización millonaria que percibió su antecesor, José María Álvarez-Pallete, que ascendió a 44,5 millones de euros.

La compañía elevará a la Junta de Accionistas la propuesta de limitar a dos años de salario fijo la indemnización que percibirá el presidente, a diferencia de la política de remuneraciones anterior que elevaba a cuatro años esta indemnización y que sumaba a la misma lo percibido en variable, según figura en el informe que se elevará a la Junta de Accionistas el próximo 26 de marzo.

Además, en caso de percibir esta compensación por resolución del contrato, el presidente no podrá cobrar lo correspondiente al Plan de Previsión Social de Directivos, es decir, el plan de pensiones.

Este cambio, sin embargo, no afectará al consejero delegado, Emilio Gayo, que continuará cobrando las cuatro anualidades, incluido el variable, al mantener las condiciones de su anterior contrato.

Pallete percibió 44,5 millones, un total de 23,62 millones en metálico, 13,1 millones como remuneración por sus sistemas de ahorro y 7,8 millones como consecuencia del beneficio bruto de las acciones o de instrumentos financieros consolidados.

Por su parte, el antecesor de Emilio Gayo, Ángel Vilá, percibió en su salida 33,88 millones, desglosados en 17,67 millones en metálico, 6,5 millones fruto del beneficio bruto de las acciones y 9,7 millones por su remuneración en sistemas de ahorro.

Murtra percibirá una retribución fija anual de 1,9 millones y su consejero delegado de 1,45.

Una parte significativa de la retribución tendrá carácter variable y su percepción está vinculada a unos objetivos financieros, de negocio, de creación de valor y objetivos no financieros, incluyendo los de ESG (Medioambiental, Social y Gobernanza).

En este caso, la retribución variable supera los establecidos con anterioridad al fijar un máximo de hasta el 233,1 %  de la retribución fija en caso de cumplir los objetivos máximos marcados a corto plazo y de 240 % a largo. Sin embargo, si no se alcanzan los objetivos mínimos, el variable será cero euros.

De acuerdo con lo establecido en la junta, el grupo BBVA, que tiene un 5 % de Telefónica, dejará de tener un consejero dominical en la multinacional española de telecomunicaciones, que pasará a tener tres consejeros dominicales, uno por cada inversor estratégico.

Así, la australiana Jane Thompson será propuesta en la junta de accionistas como consejera independiente, y relevará a José María Abril, que era consejero en representación de la entidad bancaria.

Además, se propondrá a la junta la reelección de María Luisa García Blanco, Ana Martínez Balañá, César Mascaraque y Mónica Rey como consejeros independientes.

Por otro lado, se prevé aprobar el reparto de dividendo para 2026 en efectivo con cargo a reservas de libre disposición, mediante el pago de la cantidad fija de 0,15 euros brutos y que se pagará el 18 de junio. EFE

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