Sanders (KTM) se impone en motos en Portugal por delante de Schareina (Honda)

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El australiano Daniel Sanders (KTM) se impuso en la prueba de motos del Rally Raid de Portugal que finalizó este domingo en la localidad de Loulé por delante del español Tosha Schareina (Honda).

El oceánico ganó la quinta y última etapa de este raid, con salida y llegada en Loulé, con 10 segundos de ventaja sobre el español de Honda.

En la general, Sanders sacó 1.56 a Schareina y 8.25 al tercer clasificado, el galo Adrien van Beveren.

Con este triunfo, el piloto australiano se convierte en el primero en sumar dos primeros puestos en la general de la prueba lusa tras haberse impuesto en 2025. EFE