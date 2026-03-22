Espana agencias

Rybakina avanza con paso firme a octavos de Miami

Guardar

Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- La kazaja Elena Rybakina alcanzó este domingo los octavos de final del WTA 1.000 de Miami tras derrotar en dos sets a la ucraniana Marta Kostyuk.

Rybakina, número 2 del ranking WTA, venció por 6-3 y 6-4 a Kostyuk, número 28, en 1 hora y 23 minutos de partido.

La kazaja, ganadora del último Abierto de Australia, sigue de dulce en este inicio de temporada, en el que también firmó una final en el WTA 1.000 de Indian Wells, donde cayó contra la rusa Aryna Sabalenka (n.1).

Rybakina rompió una vez en cada set a Kosyuk, pese a que dispuso de 10 oportunidades de quiebre durante el partido.

Esta es la sexta participación de la kazaja en el torneo de Miami, donde fue finalista en 2023 y 2024.

En la siguiente ronda le espera la australiana Talia Gibson (n.68).EFE

(foto)

Últimas Noticias

Arbeloa no entiende la expulsión de Valverde pero agradece la explicación de Munuera

Infobae

Huijsen, sobre la expulsión de Valverde: “No me lo creía; es amarilla”

Infobae

Koke: “Duele igual, un derbi es un derbi y siempre quieres ganar”

Infobae

Fran García: “¿La clave?, el equipo está unido”

Infobae

Johnny Cardoso y Llorente, bajas la próxima jornada contra el Barcelona por sanción

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Las palabras del Cholo Simeone

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”