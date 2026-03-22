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Rodri: "El equipo ha mostrado personalidad, ganas y carácter"

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Londres, 22 mar (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, subrayó que su equipo mostró "personalidad, ganas y carácter" para proclamarse campeón de la Copa de la Liga con una victoria ante el Arsenal gracias a un doblete de Nico O'Reilly.

"La victoria es muy importante. El equipo ha mostrado personalidad, ganas y carácter después de la eliminación ante el Real Madrid, que fue muy dura. El partido era clave por lo que significa enfrentarse al equipo más en forma de la Premier League. Tenemos el optimismo de que todavía nos quedan dos competiciones por las que pelear", dijo el español en la zona mixta.

"Era un partido que nos jugábamos un título y para demostrar muchas cosas. No nos queríamos bajar del tren de la 'Champions', pero tenemos que sacar la parte positiva de que vamos a tener más descanso y más tiempo para preparar los partidos. Es un aliciente para tenerlo en cuenta y vamos a pelear hasta el final", añadió.

El Manchester City, eliminado recientemente de la Liga de Campeones por el Real Madrid en octavos de final, tiene por delante la Premier League, en la que es segundo a nueve puntos del Arsenal, y la Copa de Inglaterra, en la que jugará los cuartos de final ante el Liverpool.

EFE

jpa/ism

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