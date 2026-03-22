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Pascual: "Nos venimos abajo muy fácilmente; debemos pasar página"

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Barcelona, 22 mar (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, lamentó este domingo la contundente derrota ante el Real Madrid en el Palau Blaugrana (76-95), un partido en el que su equipo se vino abajo "muy fácilmente" durante el segundo cuarto, que terminó con un parcial de 15-36 y marcó la tónica del encuentro; y subrayó la necesidad de "pasar página" y centrarse en la doble jornada de Euroliga.

"El acierto es fundamental en este juego, y hoy nuestra efectividad ha sido muy baja. No hemos encontrado la manera de cambiarlo, nos venimos abajo muy fácilmente y, en definitiva, han jugado mejor que nosotros. Solo nos queda pasar página y prepararnos para seguir adelante", valoró el técnico azulgrana desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

El preparador catalán reconoció que el segundo cuarto fue decisivo y que, a partir de ese momento, su equipo "se vino abajo, sin controlar la transición defensiva ni el rebote de ataque cuando no tocaba".

Pascual subrayó que "el Real Madrid ha estado muy alerta, ha jugado muy bien, ha metido cuando estaba solo y también en situaciones complicadas" para evitar cualquier conato de reacción, en contraste con su equipo que, pese a tener tiros liberados y buenas oportunidades, no tuvieron "el mismo acierto".

"No hemos sido capaces de encontrar un referente, alguien que nos sacara del bache y nos metiera en el partido. Además, nuestro juego ha sido demasiado directo y con mucho desacierto, algo insuficiente cuando te enfrentas a un equipo de este nivel", opinó.

Finalmente, el técnico catalán insistió en la importancia de pasar página y centrarse en una semana que calificó como "muy importante" con los próximos compromisos ante el Anadolu Efes turco y el Estrella Roja serbio, que marcarán el rumbo azulgrana en la Euroliga y que, como volvió a confirmar, se afrontarán "sin fichajes".

"En cuanto a fichajes, no habrá, seguiremos con lo que tenemos. A partir de ahora, no voy a hablar más de esta situación. Estos días han circulado muchos nombres y rumores, pero lo que tenemos que hacer es claro: centrarnos en lo que somos ahora e intentar terminar la temporada de la mejor manera posible", concluyó. EFE

avm/arh

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