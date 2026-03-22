Pablo Hernández: "Veo al grupo con ganas de terminar con la dinámica negativa"

Castellón, 22 mar (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, aseguró que, tras tres derrotas seguidas, ve al equipo "comprometido y con ganas de terminar con la dinámica negativa" en el encuentro de este lunes ante la Cultural Leonesa.

"No podemos estar contentos", dijo en la rueda de prensa previa, en la que afirmó que el vestuario está "unido" e incidió en que quiere la victoria para "sumar de tres y recuperar la confianza" sin renunciar a su filosofía. "Queremos ganar y jugando bien", afirmó.

"Los errores nos han penalizado, pero el equipo sigue haciendo muchas cosas bien", resaltó el técnico.

El entrenador castellonense habló de las bajas de Brian Cipenga y Awer Mabil, convocados con sus selecciones, Congo y Australia, y que se perderán tres partidos, uno más que internacionales de otros clubes como ya le ocurrió al equipo.

"Otra vez nos toca perderlos un partido más que el resto. No es justo pero tenemos que acatar las normas. Los perjudicados vamos a ser nosotros", concluyó. EFE

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