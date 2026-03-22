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Nashville se ensaña 5-0 con Orlando City y Charlotte golea 6-1 a New York Red Bulls

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Washington, 21 mar (EFE).- Nashville aplastó este sábado a Orlando City por 5-0, con Cristian Espinoza y Warren Madrigal como protagonistas, mientras Charlotte endosó un 6-1 a los New York Red Bulls, con dianas de Pep Biel y Kerwin Vargas, en una quinta jornada de la MLS cargada de goles.

La de este sábado fue la quinta jornada de la MLS 2026, liderada hasta la fecha por Nashville en el Este y Los Angeles FC en el Oeste, ambos con 13 puntos.

Nashville aprovechó su buen momento tras clasificarse esta semana para los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf eliminando al Inter Miami, para golear al Orlando City, en su segundo partido sin Óscar Pareja como entrenador.

El argentino Cristian Espinoza, goleador también frente al Inter, abrió este sábado la goleada del Nashville, que cerró el costarricense Warren Madrigal. Entre ambos, el inglés Sam Surridge firmó un triplete para ponerse como máximo goleador de la MLS con 7 dianas.

La del Nashville no fue la única goleada de la noche del sábado en la MLS, donde Charlotte se impuso por 6-1 al New York Red Bulls, que se quedó con diez hombres en el segundo tiempo.

El colombiano Kerwin Vargas marcó el segundo para el Charlotte a los 29 segundos de la reanudación, mientras que el mallorquín Pep Biel hizo el tercero con un gran disparo de falta desde el semicírculo del área.

En el Oeste destacó el derbi de Texas entre Dallas y Houston, con resultado final de 4-3.

Dallas se adelantó por 2-0 en el primer cuarto de hora, pero en un lapso de cuatro minutos -entre el 29 y el 33- Houston le dio la vuelta con el primero de los tres tantos del brasileño Guilherme. En el segundo tiempo Dallas remontó jugando contra diez.

Además de estos partidos, el Toronto remontó al Columbus Crew por 2-1 con el gol del empate del ecuatoriano José Cifuentes, mientras que Colorado Rapids ganó 1-4 a domicilio a Sporting Kansas City con el tercer gol de Rafael Navarro para los visitantes

Los Angeles FC y Austin empataron sin goles, idéntico resultado al que cosecharon Atlanta United y DC United.

Además, St. Louis City derrotó 3-1 a New England Revolution y Chicago Fire se impuso por 1-2 a Philadelphia.

Quedan pendientes para este domingo cinco partidos, entre los que destacan el New York City-Inter Miami y el Minnesota United-Seattle Sounders. EFE

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