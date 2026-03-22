Espana agencias

Mariano García: "Me gusta dar espectáculo"

Guardar

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- Mariano García, nuevo campeón mundial de 1.500 en pista cubierta, dijo que le "gusta dar espectáculo" y que en la final tuvo "mucha fuerza", lo que le permitió mandar e irse irremisiblemente hacia la victoria pese a que tenía por detrás rivales de gran nivel.

"Me he llevado el oro, me podía haber quedado sin el oro muy fácilmente, sé que tenía mucha fuerza. No me veía tan superior porque estaba el campeón del mundo como es Isaac Nader, y gente que me sacaban 2/3 segundos", explicó en declaraciones a la Federación Española de Atletismo.

"Este año había hecho 3:35 marca personal, y he corrido la semifinal en 3:39 y la final no se si ha sido 3:39 o por ahí", indicó Mariano García, que admitió que sabía que se le podía escapar la victoria porque hizo un ataque muy largo y le podía costar caro al final.

"Pero las fuerzas me han respondido muy bien y en cada vuelta me encontraba mucho mejor, y digo me queda menos distancia y sabía que podía conseguirlo. A falta de una vuelta me veía con mucha fuerza, me veía muy superior, bueno no, con mucha fuerza y digo haz lo que has hecho en Valencia, en los mitines, confía en ti y a seguir trabajando", señaló el español, primer atleta de la historia campeón mundial en pista cubierta en 800 y 1.500 metros.

Mariano García, que reconoció que iba a ver, aunque fuera repetida, la carrera de MotoGP en Portugal porque allí estaban los murcianos Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, y Marc Márquez, vaticinó un gran futuro para el 1.500 español, tanto que "va a ser una lucha" conseguir una plaza para la selección. EFE

Últimas Noticias

Daniel Rodríguez: “Este grupo cree hasta el final, pase lo que pase”

Infobae

Cuatro personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana

Infobae

La temporada taurina de Villena se estrena con la puerta grande del local Rodrigo Villalón

Infobae

Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Infobae

Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona: dos ya han sido rescatados

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones