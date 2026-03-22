Marc Márquez, cuarto, hace una valoración positiva del fin de semana

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en el Gran Premio de Brasil de MotoGP, ha reconocido el error cometido durante la carrera, pero ha asegurado que tienen que "sacar una valoración positiva de todo el fin de semana, porque juntando las dos carreras" no han "perdido tantos puntos".

"Sabía que el fin de semana iría en esta tendencia pues según van pasando los días, el circuito ya no es tan nuevo y todo el mundo ha dado más vueltas y es un poquito lo que advertí, que cuando el circuito es nuevo me adapto muy rápido, pero el techo está más cerca y los otros van mejorando y van poniendo todo a punto", reconoció el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

"Hoy las dos Aprilia volaban y hemos estado ahí, peleando el podio con Fabio di Giannantonio", continuó Marc Márquez desde el circuito de Goiania, para reconocer que ayer fue su error en esa misma curva..

"De momento llevamos dos circuitos y en los dos circuitos Aprilia ha conseguido coger más puntos, pero yo nunca destaco una moto o un piloto, sino que es el conjunto, y ahora mismo, Bezzecchi y Martín con Aprilia, están haciendo un grandísimo trabajo y están sacando algo más", afirmó Marc Márquez. EFE