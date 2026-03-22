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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Olot (Girona)

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Barcelona, 22 mar (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte violenta de un hombre en Olot (Girona), que fue hallado sin vida esta pasada madrugada en la vía pública y todavía no se ha podido identificar.

La policía catalana ha informado de que sobre las dos de la pasada madrugada ha sido alertada de la presencia de una persona tendida en el suelo, sin vida, en una calle de Olot.

Agentes de los Mossos y de la Policía Local, junto a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), se desplazaron al lugar y confirmaron la muerte del hombre.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el cuerpo presentaba diversas heridas provocadas por arma blanca.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo de la investigación para identificar a la víctima y aclarar las circunstancias de su muerte, actuaciones que se encuentran bajo secreto de sumario. EFE

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