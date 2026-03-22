Espana agencias

Los arquitectos piden construir unas 246.000 viviendas al año y revisar su fiscalidad

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, advierte de que España necesita construir unas 246.000 viviendas al año para atender al crecimiento de hogares y reclama una revisión de la fiscalidad, especialmente en el acceso a una primera vivienda.

En una entrevista con la Agencia EFE, lanza un mensaje de urgencia porque el país afronta un grave problema que exige respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo. "Hay que actuar ya", insiste la arquitecta, que urge a tomar medidas a corto, medio y largo plazo.

Las previsiones son claras. Desde 2024 a 2039, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que se crearán 3,7 millones de hogares, lo que equivale a estas 246.000 viviendas al /año. A esta presión se suma un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas, una brecha que, pese al repunte de visados, sigue lejos de cerrarse.

En este contexto, la presidenta del CSCAE ve en la construcción industrializada una de las palancas de cambio. Aunque reconoce que no resolverá por sí sola el problema, sí permitirá reducir plazos y atraer nueva mano de obra —incluida la femenina— a un sector afectado por la escasez de trabajadores y el envejecimiento de sus plantillas.

Vall-llossera advierte de que el conflicto en Oriente Medio puede elevar el precio de los materiales, la inflación y los tipos de interés, factores que terminan encareciendo la vivienda de obra nueva y la rehabilitación.

La fiscalidad es otro de los puntos críticos. Con los impuestos representando cerca del 30 % del coste de una vivienda, considera que existe margen para revisarlos con la vista puesta en favorecer el acceso a una primera vivienda.

La arquitecta insiste en que la crisis de vivienda es un fenómeno complejo que requiere una actuación integral: desde la reforma de la ley del suelo hasta un planeamiento más flexible, la disponibilidad de suelo finalista, incentivos estables a la rehabilitación y mejores condiciones de financiación.

A ello se suma la necesidad de una mayor agilidad administrativa. Vall-llossera denuncia que la normativa urbanística es excesivamente compleja y avanza con lentitud, lo que termina actuando como un freno para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ante la escasez de vivienda y la falta de suelo, cree que se puede estudiar elevar la altura de los edificios, aunque advierte de que esta medida no es ni inmediata ni automática y está supeditada al planeamiento y la capacidad de los servicios básicos del barrio.

También pone el foco en las viviendas turísticas y pide regularlas para evitar distorsiones en las ciudades, encarecimiento de precios, transformación del tejido social y pérdida de identidad.

Además, propone mirar más allá de las grandes ciudades y ampliar los anillos en un entorno razonable dotándolos de una buena conexión y servicios.

Vall-llossera subraya que el parque de vivienda en España es uno de los más envejecidos de Europa y lamenta que insistamos mucho con el mantenimiento de nuestros coches y no con el de nuestras casas.

Apunta a la escasa cultura de rehabilitación en España y defiende la necesidad de mantener los incentivos fiscales en el tiempo. A su juicio, la rehabilitación debe abordarse con una visión integral que garantice la seguridad estructural, la accesibilidad, la funcionalidad y la eficiencia energética.

En un contexto marcado por el aumento del precio de la energía y el impacto del cambio climático, apuesta por realizar estudios pormenorizados de zonas de riesgo y actuar desde la prevención. EFE

(Foto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023388072)

Últimas Noticias

De Lasa y Zabala a las fosas comunes: Un libro rinde tributo a la huella invisible del ADN

Infobae

La comisión del apagón avanza en el Senado con Aagesen mientras se conocen nuevos informes

Infobae

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Olot (Girona)

Infobae

Illa, convencido de que habrá presupuestos catalanes: "Espero que ERC cumpla su palabra"

Infobae

Francesc Miralles: "Los éxitos literarios se producen siempre de manera inesperada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El paracaidista que engañó a

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

ECONOMÍA

Los agricultores españoles afirman que

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

Los datos tomaron el control

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

De las bombas en Teherán a los ganaderos cántabros y gallegos: el efecto cadena de la guerra deja en números rojos a los productores españoles

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres formas de vigilarte en tu trabajo y una es ilegal”

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos