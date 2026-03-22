Los arquitectos piden construir unas 246.000 viviendas al año y revisar su fiscalidad

Madrid, 22 mar (EFE).- La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, advierte de que España necesita construir unas 246.000 viviendas al año para atender al crecimiento de hogares y reclama una revisión de la fiscalidad, especialmente en el acceso a una primera vivienda.

En una entrevista con la Agencia EFE, lanza un mensaje de urgencia porque el país afronta un grave problema que exige respuestas inmediatas y sostenidas en el tiempo. "Hay que actuar ya", insiste la arquitecta, que urge a tomar medidas a corto, medio y largo plazo.

Las previsiones son claras. Desde 2024 a 2039, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que se crearán 3,7 millones de hogares, lo que equivale a estas 246.000 viviendas al /año. A esta presión se suma un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas, una brecha que, pese al repunte de visados, sigue lejos de cerrarse.

En este contexto, la presidenta del CSCAE ve en la construcción industrializada una de las palancas de cambio. Aunque reconoce que no resolverá por sí sola el problema, sí permitirá reducir plazos y atraer nueva mano de obra —incluida la femenina— a un sector afectado por la escasez de trabajadores y el envejecimiento de sus plantillas.

Vall-llossera advierte de que el conflicto en Oriente Medio puede elevar el precio de los materiales, la inflación y los tipos de interés, factores que terminan encareciendo la vivienda de obra nueva y la rehabilitación.

La fiscalidad es otro de los puntos críticos. Con los impuestos representando cerca del 30 % del coste de una vivienda, considera que existe margen para revisarlos con la vista puesta en favorecer el acceso a una primera vivienda.

La arquitecta insiste en que la crisis de vivienda es un fenómeno complejo que requiere una actuación integral: desde la reforma de la ley del suelo hasta un planeamiento más flexible, la disponibilidad de suelo finalista, incentivos estables a la rehabilitación y mejores condiciones de financiación.

A ello se suma la necesidad de una mayor agilidad administrativa. Vall-llossera denuncia que la normativa urbanística es excesivamente compleja y avanza con lentitud, lo que termina actuando como un freno para el desarrollo de nuevos proyectos.

Ante la escasez de vivienda y la falta de suelo, cree que se puede estudiar elevar la altura de los edificios, aunque advierte de que esta medida no es ni inmediata ni automática y está supeditada al planeamiento y la capacidad de los servicios básicos del barrio.

También pone el foco en las viviendas turísticas y pide regularlas para evitar distorsiones en las ciudades, encarecimiento de precios, transformación del tejido social y pérdida de identidad.

Además, propone mirar más allá de las grandes ciudades y ampliar los anillos en un entorno razonable dotándolos de una buena conexión y servicios.

Vall-llossera subraya que el parque de vivienda en España es uno de los más envejecidos de Europa y lamenta que insistamos mucho con el mantenimiento de nuestros coches y no con el de nuestras casas.

Apunta a la escasa cultura de rehabilitación en España y defiende la necesidad de mantener los incentivos fiscales en el tiempo. A su juicio, la rehabilitación debe abordarse con una visión integral que garantice la seguridad estructural, la accesibilidad, la funcionalidad y la eficiencia energética.

En un contexto marcado por el aumento del precio de la energía y el impacto del cambio climático, apuesta por realizar estudios pormenorizados de zonas de riesgo y actuar desde la prevención. EFE

(Foto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023388072)