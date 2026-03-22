Las empresas ya pueden pedir ayudas por las borrascas de Andalucía de hasta 150.000 euros

Sevilla, 22 mar (EFE).- Autónomos y empresas ya pueden solicitar las ayudas, que oscilan entre 5.000 y 150.000 euros, para reparar los daños provocados por los temporales que azotaron Andalucía a principios de año.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado en una nota la "rapidez y eficacia" del Ejecutivo para dar respuesta a los damnificados tras activar un paquete de medidas que supera los 7.200 millones de euros.

Estas dotaciones buscan paliar los graves daños ocasionados en enseres personales, infraestructuras municipales, explotaciones agrícolas, el amarre del sector pesquero y en empresas.

Las cuantías van desde los 5.000 euros para empresarios y profesionales personas físicas, hasta un abanico de entre 10.000 y 150.000 euros para empresas, dependiendo de su facturación.

Además, estas ayudas son inembargables y se encuentran exentas de tributación tanto en el IRPF como en el impuesto sobre sociedades.

Los afectados disponen hasta el 30 de junio para solicitarlas, ya sea a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o acudiendo a cualquiera de las 15 oficinas de atención integral desplegadas en los municipios afectados.

Igualmente, pueden gestionarlas en los departamentos habilitados en las ocho subdelegaciones del Gobierno.

Desde la apertura de la primera oficina en Grazalema (Cádiz) el pasado 26 de febrero, se han contabilizado más de 8.700 atenciones para facilitar información, asesoramiento y tramitación a los afectados.

Fernández ha señalado que la responsabilidad de la administración es "responder a la ciudadanía y disponer un gran escudo que proteja al mayor número posible de personas". EFE

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