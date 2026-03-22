Lakovic: “Me veo con muchas fuerzas y ambición para seguir”

Las Palmas de Gran Canaria, 22 mar (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, aseveró sentirse “con muchas fuerzas y ambición para seguir” al frente del banquillo amarillo a pesar de la derrota ante el Río Breogán (75-83) que mete de lleno al equipo en la lucha por la permanencia, tras sumar nueve resultados negativos en sus últimos diez encuentros, incluyendo la Liga de Campeones (BCL).

“Yo me veo con muchas fuerzas para seguir, con el objetivo de ayudar a los jugadores y el equipo. El club tendrá que tomar sus decisiones y a partir de ahí, mi trabajo está al 100% centrado en esto. Estoy seguro que esto se remonta, siendo ahora el objetivo salvar la categoría”, explicó el esloveno.

“Empezamos mal el encuentro, nerviosos y bloqueados. Hemos sufrido un parcial en los primeros tres minutos (3-12) que nos supuso un impacto, aunque luego el equipo supo reaccionar, sobre todo en el segundo cuarto, con nuestra agresividad, marchándonos al descanso igualados”, resumió.

No obstante, en el segundo tiempo “se repitió el guion de los primeros minutos, con un parcial de 0-9 en el que nos castigó Russell con sus 8 puntos de inicio. No estuvimos inteligentes para detener estos ataques, incluso con faltas”, añadió.

“Fuimos remando poco a poco hasta ponernos a tres, pero era como un juego de parciales, con el Breogán terminando con 12 arriba en el tercer cuarto. El equipo intentó luchar, poniéndose a cinco a dos minutos del final, pero los errores defensivos y nuestro desacierto en ataque nos lastró mucho”, manifestó el balcánico.

En su opinión, “han sido cuatro cuartos diferentes. Creo que no es que nos costara defender, donde hemos fallado es en los rebotes defensivos -19 capturas en ataque del rival-. Eso les dio mucha confianza al rival”.

“Hemos hablado mucho y se trata de un factor mental ahora mismo. Pero hay que seguir trabajando e insistir. Las dinámicas negativas se rompen con una victoria. Esta es una derrota que nos duele pero debemos seguir, no podemos pararnos ahora”. EFE

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