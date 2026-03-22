Espana agencias

La temporada taurina de Villena se estrena con la puerta grande del local Rodrigo Villalón

Guardar

Andrés Verdeguer

Villena (Alicante), 22 mar (EFE).- La centenaria plaza de toros de la localidad alicantina de Villena, ahora cubierta y plurifuncional, ha afianzado su actividad taurina en los últimos tres años y por primera vez ha programado un festejo a estas alturas del calendario.

Ha sido una novillada sin picadores que servía para la presentación en su tierra vestido de luces del alicantino Rodrigo Villalón Alonso, que por vía materna también es de Villena. Con medio aforo en los tendidos, sobre los 1.500 espectadores, Rodrigo Villalón abrió una cariñosa puerta grande de Villena.

La tarde empezó convencida. El turno de quites del primero ya tuvo miga. Julio Aparicio se expresó por delantales muy personales, cargando la suerte, e Israel Guirao, se vio obligado a responder por tafalleras y gaoneras con gran aplomo.

Este Flamenco de Alcurrucén, castaño oscuro y acapachado de cuerna, se aferró al piso y hubo que llegarle mucho a partir de banderillas. Israel Guirao lo ligó de rodillas para empezar fuerte su faena.

Y sin inercias, lo cosió perfecto a las telas por ambas manos, con ligazón absoluta y ya se quedó entre los pitones en un parón increíble, propio de torero grande, donde prodigó los circulares invertidos y se dejó rozar las lentejuelas. En la suerte suprema el novillo ni se movió.

Guirao se llevó el peor lote. Con el cuarto, manso, rajado y siempre renuente, Israel Guirao dio una lección de temple, valor y pasmosa inteligencia para torear, conducir y rematar muletazos en espacios inverosímiles.

De impacto el inicio, cuando el manso se le vino mientras brindaba al público e improvisó en décimas de segundo: soltó la montera, desplegó la muleta y con la izquierda se lo cambió por la espalda. La suficiencia para invertarse la faena fue insultante y hasta logró cuajar mandonas series sobre ambas manos. Con la espada el manso se puso imposible, sonaron dos avisos antes de cazar de la estocada definitiva.

Julio Aparicio es bisnieto de la figura del toreo del mismo nombre que revolucionó la Valencia taurina a partir de 1949 y 1950. En su primero demostró muy buena expresión y capacidad para acompañar y empujar las embestidas con cintura y muñecas y, sobre todo, cuajar señoriales pases de pecho.

Este eral, Clarín, de la familia de los músicos de Alcurrucén, tuvo profundidad por ambos pitones de principio a fin. El premio quedó en discretas palmas tras el fallo a espadas.

El quinto, segundo, para Aparicio, mantuvo una pastueña embestida, con gran fijeza y mejor humillación. Chalinito, que así se llamaba el de Alcurrucén le permitió a Julio Aparicio conseguir buenos pasajes al natural, con el cite muy en corto y rematando atrás, en la cadera, y sobre todo, de nuevo bordar los pases de pecho, en los que volvió a destacarse. Tras dos pinchazos y estocada caída cortó una oreja.

Para Rodrigo Villalón esta era una fecha especial. Alicantino de nacimiento, pero de Villena por vía materna, se presentaba en la capital del Alto Vinalopó y su renovada plaza de toros. Brindó su primer eral al abuelo.

El alcurrucén, noble y con el punto de mansito para irse muy largo en cada muletazo, le permitió torear ligado con buen encaje, sobre todo en las primeras series, cuando mayor fue su celo. Cobró la estocada a la segunda y cortó la primera oreja de la tarde.

Junto al quinto, el sexto fue el otro buen eral de la tarde. Boyante y con un tranco excelente, permitió a Villalón enganchar los muletazos con largura y cimbrear con gusto la cintura. Lo mejor, al natural, lo hizo ya mediada la faena cuando logró prolongar los muletazos.

Cazó la estocada a la primera, pero se atascó con el descabello. Al final, oreja y cariñosa puerta grande para Rodrigo Villalón.

FICHA DEL FESTEJO: Seis erales de Alcurrucén bien presentados, nobles, pero con predomimio de mansedumbre. Los de más clase y fondo bravo, quinto y sexto.

Israel Guirao, de blanco y plata: cuatro pinchazos y estocada (ovación tras aviso); cinco pinchazos y estocada (palmas tras dos aviso).

Julio Aparicio, grana y oro: dos pinchazos y estocada (palmas tras aviso); dos pinchazos y estocada caída (oreja tras aviso).

Rodrigo Villalón, burdeos y azabache: pinchazo, estocada y descabello (oreja tras aviso); estocada y cinco descabellos (oreja tras aviso).

Aforo media plaza (unos 1.500 espectadores).EFE

1012223

Últimas Noticias

Daniel Rodríguez: “Este grupo cree hasta el final, pase lo que pase”

Infobae

Cuatro personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana

Infobae

Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Infobae

Un joven herido grave al caer un hospital abandonado en Esparreguera y atrapar a tres más

Infobae

El Racing, frenado en seco; impulso para sus perseguidores

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros

Cuatro jóvenes atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona: dos ya han sido rescatados

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una fractura en la tibia y peroné y que sufre de alcoholismo crónico

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

Real Madrid - Atlético de

Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de LaLiga en vivo

Un ingeniero habla sobre el problema con la acústica del Santiago Bernabéu: “Es extremadamente complicado de resolver”

El hermano de Carlos Alcaraz sigue los pasos del número del mundo y gana el challenger de Murcia sub-15

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones