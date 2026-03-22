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La muerte de un aficionado del Racing ocurrió tras un incidente no vinculado al partido

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Madrid, 22 mar (EFE).- Las primeras averiguaciones policiales sobre la muerte de un hombre en Santander tras una agresión apuntan a que se produjo después una discusión entre la víctima, que era un aficionado del Racing, y el detenido, seguidor del Albacete.

Según confirmaron a Efe fuentes cercanas a la investigación el origen del incidente no está relacionado con el fútbol ni con un enfrentamiento organizado entre hinchas de ambas aficiones.

Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander, según la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que han explicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se iniciaron en el transcurso de una discusión entre los seguidores de ambos equipos, ya que el Racing de Santander y el Albacete disputaron este sábado en la capital cántabra un partido de LaLiga Hypermotion.

La Policía sigue practicando diligencias para cerrar el atestado antes de que el detenido pase a disposición del juez, lo que se prevé para este lunes.

Sobre las 16:00 horas de este sábado se recibió la alerta por este suceso en el 091, informando de una agresión en una calle de la capital cántabra.

Inmediatamente se trasladaron al lugar de los hechos dotaciones de Policía Nacional y localizaron en la plaza Simón Cabarga a dos hombres que asistían a una persona que estaba tumbada en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron la primera asistencia in situ al herido, para proceder a su traslado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los agentes policiales identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el presunto agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

El herido, que había sido trasladado al centro sanitario, falleció posteriormente. EFE

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