La igualdad de género marca la celebración del Día Mundial del Agua

Madrid, 22 mar (EFE).- Mujeres y niñas sufren “las peores consecuencias” en contextos de crisis hídrica, según estudios de la ONU, motivo por el cual el Día Mundial del Agua de este año está dedicado a la igualdad: un extremo que confirman a EFE varios expertos del sector.

“El agua es súper clara en temas de género”, explica el presidente de Fundación Acción, Desarrollo y Sostenibilidad Paco Moreno, porque "son ellas las que tienen que proveer agua” a sus familias y, de hecho, en algunos países las niñas “dejan de ir al colegio” para recorrer “hasta 10 kilómetros” diariamente en busca de “agua limpia”.

Esta actividad, no exenta de riesgos por las "situaciones de acoso sexual que sufren niñas y mujeres al ir solas", implica que habitualmente carguen con bidones de hasta 25 kilos, por lo que “acaban con la espalda reventada del peso”.

Un acceso difícil al agua, añade María Gil, gerente de Idrica -empresa especializada en gestión del ciclo integral del agua-, “impacta directamente en ellas" por lo que "procurar un acceso igual para todos" evitaría "agravar la diferencia de género que existe actualmente".

Según datos de ONU Mujeres, ellas dedican el triple de horas que ellos a la recolección de agua en los países en desarrollo, mientras que en aquéllos con suministro garantizado las desigualdades se transforman y afectan a la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre el recurso.

La organización defiende en sus informes que las mujeres “deben moldear el futuro del agua” pero de acuerdo con datos del Banco Mundial en la actualidad el 76 % de los gerentes contratados por el sector son hombres frente a un 24 % de mujeres.

En España, el sector del agua ha sido “mayoritariamente de hombres en todos los estratos” señala Gil y, a pesar de los avances en los últimos años, “si miras el listado de gerentes de empresas de agua públicas y privadas hay muy poquitas mujeres" por lo que "es evidente que esta brecha sigue existiendo, sobre todo a nivel directivo”.

El género no es el único problema en un sector que, en el caso de España, afronta el desafío de sequías frecuentes alternadas con inundaciones, lo que obliga a desarrollar planes de inversión para garantizar la calidad del suministro y reducir las pérdidas.

“Cada vez se reproducen episodios de sequía más frecuentes”, explica Ismael Olmedo, director general de Captoplastic, por lo que “tener capacidad de hacerles frente es todo un reto” y ello requiere más inversiones para asegurar el suministro “en cualquier situación”.

La necesidad de invertir en infraestructura es una petición generalizada e incluye "gestionar mejor el almacenamiento de recursos hídricos en momentos de exceso", apunta la directora de comunicación y relaciones institucionales del Grupo Aramón, María Garmendia, en relación con las últimas lluvias que han llenado los embalses españoles.

Garmendia ve el agua de alta montaña como "la primera línea de defensa del ciclo hídrico" e indica que el principal reto, "más allá de captar agua, consiste en que vuelva a su origen en condiciones óptimas".

Sin embargo, España acumula “años con un déficit de inversión”, lamenta Gil, quien califica la infraestructura existente ahora mismo de "suficiente pero envejecida".

Para su renovación, existe una herramienta clave: la digitalización, que permite identificar los puntos críticos que requieren mejoras para evitar pérdidas y ayudar a diseñar planes de inversión optimizados y centrados en eficiencia que permitan atajar “principalmente la sequía crónica que tenemos”.

Otro factor es la creciente presencia de microplásticos que "se acumulan principalmente en las depuradoras urbanas", señala Olmedo, y "una parte importante acaba en los lodos para aplicación agrícola o compostaje" por lo que "no estamos eliminándolos, sino moviéndolos de sitio".

Este experto asegura que se pueden “medir, capturar y eliminar del agua residual” para evitar que continúen en el ciclo del agua y acaben en el interior del cuerpo humano como denunciaba una investigación publicada en 'Nature Medicine' pero ello requiere también inversión.

Por ello, Olmedo pide a las administraciones que “empiecen a prescribir tecnología” porque “la legislación lleva el ritmo que lleva y no va todo lo rápido que nos gustaría”. EFE