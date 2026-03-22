La bahameña Charlton, suma su tercer oro en los 60 vallas tras igualar su récord del mundo

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- La bahameña Devyne Charlton igualó su propio récord del mundo de los 60 metros vallas, tras imponerse este domingo en la final de los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun con un tiempo de 7.65 segundos.

Una marca que permitió Charlton, de 30 años, convertirse en la primera mujer en la historia en encadenar tres títulos consecutivos de campeona universal bajo techo de los 60 vallas, tras los triunfos logrados en 2024 en Glasgow y el pasado año en Nanjing.

La bahameña, que ya había sido la más rápida en las semifinales, superó con claridad en la final a la neerlandesa Nadine Visser, plata con 7.73, y a la polaca Pia Skrzyszowska, que se colgó el bronce con el mismo tiempo.EFE