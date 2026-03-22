Koke: “Duele igual, un derbi es un derbi y siempre quieres ganar”

Madrid, 22 mar (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, remarcó este domingo que, pese a que la competencia por el título de LaLiga está “muy difícil y muy lejos”, “duele igual” perder el derbi contra el Real Madrid y expuso que el árbitro Munuera Montero les transmitió que no vio penalti de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente.

“Una sensación rara, porque teníamos el partido controlado, sobre todo en el primer tiempo, que el equipo estaba bastante bien y en cinco minutos no han dado la vuelta al partido. Hemos conseguido empatar y en la siguiente jugada nos han hecho el 3-2. Que nos sirva para aprender para lo que viene, porque tenemos partidos importantísimos, de altísimo nivel y tenemos que cuidar esos detalles”, explicó en zona mixta.

“El rival va perdiendo, hemos tenido la pena del penalti y la siguiente jugada ha sido el gol de Valverde que se lleva muy bien la pelota. Tenemos que mejorar, que no nos hagan tantos goles, defender todos bien y cuidar esos detalles contra estos equipos tan importantes”, continuó el capitán del Atlético.

“En el segundo tiempo, nos ha faltado tener más el control de la pelota. Nos ha penalizado el penalti y el 2-1. Cuando hemos hecho también el empate, el equipo estaba bien y casi prácticamente en la siguiente jugada que nos han chutado ha sido un golazo. Ha sido duro. La acción de Julián ha dado en el palo y no ha querido entrar. Nos ha faltado esa contundencia en los duelos y a la hora de jugar; yo el primero, que he fallado muchos pases que no suelo fallar. Que nos sirva para aprender”, apuntó.

Koke explicó que el árbitro le dijo que “no ha visto penalti y el VAR tampoco le ha llamado” en la acción de Dani Carvajal sobre Marcos Llorente. “Entonces, eso es lo que ha explicado, que no ha visto penalti”, agregó.

“LaLiga está muy difícil y muy lejos, pero salimos todos los partidos a ganar. Da igual el rival que sea. Lo hemos intentado, no ha podido ser y luego centrarnos en el partido con el Barcelona (el siguiente en LaLiga) y todo lo que viene. Estamos en el momento en que queremos estar en Champions y en Copa”, manifestó. EFE