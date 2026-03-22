Jordan Gumberg, campeón en Hainan tras un gran duelo final con Jorge Campillo

Redacción Deportes, 22 mar (EFE).- El golfista estadounidense Jordan Gumberg se convirtió este domingo en el campeón del DP World Tour de Hainan (China) tras 70 golpes y -19 bajo par en un duelo final con el golfista español Jorge Campillo, que se quedó a tan solo un golpe.

El americano consiguió la ansiada victoria en la jornada final del campeonato asiático tras el uno a uno con Campillo, donde firmó tres birdies por tan solo un bogey.

Campillo, a pesar de haber liderado los ocho primeros hoyos, no pudo al final llevarse el campeonato ya que varios bogeys en los siguientes hoyos le dieron ventaja a Gumberg, de manera que el español solo pudo recortar distancias.

El podio lo completaron el inglés Marcus Armitage, el hispano-emiratí Adrián Otaegui y el chino Yanhan Zhou, los tres a tan solo cuatro golpes del campeón con -15 bajo par.

En cuanto a los españoles, Rafa Cabrera terminó en el puesto 23 con -8 junto a Sebastián García con los mismos puntos. Ángel Ayora, con -7, terminó en el puesto 28, mientras que Iván Cantero y Manuel Elvira fueron los trigésimocuartos en la clasificación con -5.

Finalmente, Rocco Repetto acabó en el puesto 45 con -4 y Vidal Quim, el último de los españoles, en el puesto 60 con -1.

Jordaan Gumberg se convierte así de nuevo en el campeón de un torneo asiático. Se trata de su segunda victoria en el DP World Tour y tiene lugar poco más de dos años después de su triunfo en el campeonato SDC en Sudáfrica en marzo de 2024. EFE