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Javier Mascherano, sobre Leo Messi: "Sin él es imposible alcanzar nuestros objetivos"

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Nueva York, 22 mar (EFE).- El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, alabó este domingo la figura de Leo Messi, que volvió a ser decisivo en la victoria 2-3 de 'Las Garzas' en casa de NYC con un gol de falta que cambió el signo del partido.

"Claramente sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados", afirmó en rueda de prensa.

"Tratamos de cuidarlo todo lo posible. Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando y es lo que mejor le hace a su físico. Ahora irá a la selección, y a la vuelta iremos viendo", comentó sobre Messi el técnico de Inter Miami, preguntado por EFE.

Miami levantó un 2-1 adverso en la segunda mitad y terminó con el 2-3 definitivo gracias a un Messi protagonista. El crack argentino mandó dos disparos al poste y luego marcó, con ayuda de un desvío, un gol de falta que supuso el empate e inicio de remontada.

Este fue el gol 901 de la carrera de Messi, después de que el ocho veces Balón de Oro alcanzara el número redondo en su último partido ante Nashville.

La próxima semana está marcada por el último parón de selecciones FIFA antes del Mundial en junio.

Después de que la UEFA cancelara por la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán y las afectaciones en Oriente Medio la Finalissima entre Argentina y España que se tenía que disputar en Qatar, la selección albiceleste ha organizado de última hora dos amistosos contra Mauritania y Zambia el 27 y 31 de marzo en La Bombonera.

"Entendemos que (Messi) entra en un período que es prácticamente una recta final. Pero lo conocemos y tomamos las decisiones consensuadas por sus sensaciones y cómo se va sintiendo", agregó Mascherano, que compartió equipo con Messi entre 2010 y 2018 en el FC Barcelona.

Inter Miami va a afrontar unos meses en los que se va a poder enfocar en la MLS antes del parón de junio y julio para el Mundial, ya que la semana pasada quedó eliminado de la ConcaChampions en octavos de final ante Nashville.

"No tenemos muchos partidos entre semana de cara a estos próximos dos meses. Hay solo dos o tres semanas donde vamos a tener partidos entre semana, el resto va a ser un partido por semana. Todo lo que podamos contar con Leo, bienvenido sea", cerró el entrenador argentino. EFE

(foto) (vídeo)

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