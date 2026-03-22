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Illa, convencido de que habrá presupuestos catalanes: "Espero que ERC cumpla su palabra"

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Barcelona, 22 mar (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado convencido de que podrá aprobar los presupuestos de 2026 antes del verano y ha afirmado: "Yo cumpliré con mis compromisos, espero que ERC cumpla con su palabra".

En una entrevista que publica este domingo El Periódico de Catalunya, Illa ha avanzado que "de forma inminente" se abrirá el proceso de negociación con los republicanos y el Govern "escuchará" sus propuestas.

"Yo haré todo lo que tenga que hacer y todo lo que pueda hacer para que Cataluña tenga presupuestos. Si algunas formaciones políticas, en este caso ERC, me piden más tiempo, estoy dispuesto a dárselo. Lo que tenemos que dejar claro es que tiene que haber unos presupuestos, que es el acuerdo al que hemos llegado", ha subrayado.

Respecto a los avances en soberanía que podría pedir ERC en esta nueva fase de la negociación, el presidente catalán ha afirmado que está dispuesto a "apoyar todo lo que vaya en beneficio de los ciudadanos de Cataluña": "Mi voluntad es que haya presupuestos y mi horizonte es a diez años vista", ha dicho.

El jefe del Govern asegura no haber perdido la confianza en los dirigentes de Esquerra, pese a admitir que "no ha sido el momento más dulce de las relaciones".

"Yo no he perdido la confianza en los dirigentes de ERC porque creo firmemente en la política de acuerdos y en que el coraje político hoy en día es llegar a acuerdos", ha razonado.

Respecto a la posibilidad de un adelanto electoral si no se cierra un acuerdo con ERC, ha señalado que solo contempla "el escenario de los presupuestos", porque cree "en la palabra dada".

"El Govern desplegará todo el potencial de recursos disponibles y toda su acción, algo que ya está haciendo con los instrumentos actuales de suplemento de crédito y con el presupuesto prorrogado. Con o sin nuevos presupuestos, se impulsarán las políticas para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y para seguir generando prosperidad y que esta sea compartida", ha señalado.

Preguntado por su opinión sobre el frente de izquierdas que propone Gabriel Rufián, ha asegurado que en los tiempos actuales hay que "sumar", pero que "la mejor solución en Cataluña es el PSC". EFE

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