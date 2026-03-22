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Huijsen, sobre la expulsión de Valverde: “No me lo creía; es amarilla”

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Madrid, 22 mar (EFE).- Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, aseguró que “no” se “creía” la expulsión a su compañero, el uruguayo Fede Valverde en el minuto 77 tras una entrada sobre Álex Baena, del Atlético de Madrid, que, para él “es amarilla”.

"Estaba un poco incrédulo porque no me lo creía. Para mí es amarilla, no le pega con los tacos para arriba ni demasiado fuerte", dijo en zona mixta.

Un derbi en el que, a pesar de la expulsión, el Real Madrid ganó 3-2.

"Sabíamos lo importante que era este partido para nosotros y al ser un derbi lo hace más especial. Estamos muy contentos por el triunfo y hay que seguir así”, señaló.

Por otro lado explicó cómo se ha recuperado de un bajón de rendimiento que le hizo recibir los silbidos por parte de su afición.

"Al final eso pasa a todos. Los futbolistas tienen bajones, las lesiones tampoco ayudaron. Los madridistas saben el nivel que puedo dar y lo estoy dando, para eso trabajo", señaló.

“La exigencia del Bernabéu es buena porque deja ver lo que esperan los madridistas de mí, porque confían y saben que puedo dar más", dijo sobre los pitos.

Para finalizar defendió el nivel del Real Madrid, en una temporada de altibajos que achacó a los cambios, de entrenador incluido, con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa el 12 de enero.

"Somos un equipo nuevo que ha cambiado varios jugadores y de entrenador y es normal la adaptación. Nos exigen mucho, pero es normal porque somos el mejor club del mundo y ahora estamos dando nuestro mejor nivel. El Madrid nunca se fue, tuvimos muchos cambios y hay que seguir y adaptarse", declaró. EFE

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