Homenaje en el aeropuerto de El Prat a víctimas del vuelo de Germanwings, 11 años después

El Prat de Llobregat (Barcelona), 22 mar (EFE).- Familiares de las víctimas del accidente de Germanwings y autoridades políticas, con el presidente catalán, Salvador Illa, a la cabeza, han rendido este domingo homenaje a los fallecidos en un acto en la T2 del aeropuerto de El Prat coincidiendo con el undécimo aniversario de la tragedia.

El 24 de marzo de 2015 el copiloto de un vuelo de la compañía Germanwings que cubría el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf (Alemania), Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente el aparato que dirigía contra los Alpes franceses, lo que provocó la muerte de 150 personas.

En un emotivo acto, en el que ha sonado 'El Cant dels Ocells' y los familiares han depositado rosas en el memorial a los fallecidos en los Alpes franceses, la presidenta de la asociación de víctimas, Lourdes Bonet, ha recordado a las víctimas y ha llamado a seguir convirtiendo su sufrimiento "en acción" mediante medidas como la mejora de los protocolos de seguridad.

Bonet ha destacado la necesidad de que se "mejore la legislación" para evitar que otras familias deban pasar por lo mismo.

Por su parte, Salvador Illa ha tendido la mano a los familiares para "lo que necesiten" y ha señalado su voluntad de "acompañarles" en un día "tan duro".

Illa ha agradecido la actitud "constructiva" de las víctimas, a pesar de la "naturalidad" de los sentimientos de "rabia": "Recordar desde la serenidad siempre es positivo", ha apuntado.

Entre otros, también han acudido al homenaje el presidente del Parlament, Josep Rull, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la directora del aeropuerto de El Prat, Eva Valenzuela. EFE

(Vídeo)