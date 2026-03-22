Hervás: "Súper campeonato"

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- Blanca Hervás, componente del relevo femenino de 4x400 metros que logró la medalla de bronce en los Mundiales de atletismo en pista cubiertas de Torun (Polonia), resaltó, como sus compañeros, la felicidad por el podio y aseguró que toda la selección española había hecho un "súper campeonato".

"Todo el equipo de España puede estar más que orgulloso. Hemos hecho un campeonato brutal todo el mundo. Todos los atletas han cumplido, y el relevo es el claro ejemplo de equipo, de cerrar el campeonato como Dios manda con una medalla, con la definición de estabilidad y de poder cambiarnos entre nosotras y cumplir todas juntas, soñar juntas y emocionarnos juntas", afirmó en la zona mixta.

"Mis compañeras me lo han puesto superfácil al final, me lo han entregado bien, en posición, con una sonrisa en la cara. Espero la gente lo disfrute y vayamos a celebrarno todas juntas", dijo la cuatrocentista madrileña.

Paula Sevilla, que como Hervás también logró la plata en el relevo mixto y que era la capitana de la selección en estos Mundiales, agradeció a sus compañeras Carmen Avilés y Daniela Fra, que no disputaron la final pero sí que participaron en la semifinal, porque habían hecho su trabajo por la mañana y la habían permitido estar en la lucha por el podio.

En cuanto a su labor en la final, explicó que su trabajo, pese a salir "con dos grandes referentes" para ella, por lo que estaba "un poco cagada", era mantener las opciones porque era conscientes de que sus compañeras "saben correr ahí, saben ir cazando equipos".

Ana Prieto, la segunda relevista, también comentó que había tratado de mantenerse en carrera y que las rivales no se escaparan para que "Rocío y Blanca acabaran de la forma que han acabado", y coincidió en que estaba "orgullosa" y que estaba "viviendo un sueño de ser terceras del mundo".

Rocío Arroyo, que recibió el testigo de Prieto, comentó que había "intentado recortar lo máximo posible para que luego Blanca tuviese más facilidad ", apuntó que se había "encontrado muy bien en carrera" y también comentó que estaba "superorgullosa de todas y cada una de nosotras".

Carmen Avilés admitió que se había "emocionado muchísimo" viendo a sus compañeras. "Estoy muy orgullosa de cada una de ellas, creo que se ha visto claramente lo que es el quipo de relevos, de cómo podemos usar desde los técnicos de la selección nuestras cartas y poder hacer que esto haya sido posible".

Daniela Fra también indicó que estaba "muy contenta, muy agradecida" y que todas estaban "muy contentas" porque "todo va a más, es positivo". "Lo hemos hecho increíble", apostilló. EFE