Guardiola "Ganar ante el Arsenal hace el título más especial"

Londres, 22 mar (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, remarcó que ganar la Copa de la Liga inglesa ante el Arsenal, líder de la Premier League (0-2), hace el "título más especial".

"La victoria significa mucho. Conseguir un título es difícil siempre y hemos conseguido una victoria increíble. Sabemos que no es la Liga de Campeones ni la Premier League, pero ganar ante el Arsenal hace el título más especial", reconoció Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro donde su equipo se impuso al equipo londinense gracias a un doblete de Nico O'Reilly,

"Hemos hecho una segunda parte extraordinaria. Para nosotros era un desafío para saber dónde estaba nuestro nivel porque nos enfrentamos al mejor equipo de Europa", añadió el técnico, que se convierte en el entrenador con más Copas de la Liga, cinco en total.

Guardiola, que sumó su 40 título como entrenador, ensalzó todos los trofeos que ha conseguido con los 'Citizens' desde su llegada: "Ganar 19 títulos en 10 años en el fútbol moderno en Inglaterra y en Europa es increíble".

El Manchester City, eliminado recientemente de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid en octavos de final, tiene por delante la Premier League, en la que es segundo a nueve puntos del Arsenal y la FA Cup, competición en la que jugarán los cuartos de final ante el Liverpool. EFE