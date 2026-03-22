Fran García: “¿La clave?, el equipo está unido”

Madrid, 22 mar (EFE).- Fran García, futbolista del Real Madrid, señaló, tras la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid 3-2 de este domingo, que la clave del buen momento de su equipo es que “está unido”.

“Es el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la temporada, se va reflejando. Los últimos partidos han sido de máximo nivel. El equipo está unido. La gente cuando va a una es lo mejor que puede haber”, dijo en Realmadrid TV.

Victoria que llegó gracias, además del gol del uruguayo Fede Valverde, por un doblete del brasileño Vinícius Junior, al que ensalzó.

“Yo lo conocí cuando apenas llegó aquí, en el Castilla. Y hacía lo mismo que hace hoy. Es una grandísima persona y un grandísimo jugador”, declaró.

Un Fran García que encadenó su tercera titularidad consecutiva.

“Todo jugador cuando tiene continuidad es algo muy importante, no lo había tenido durante la temporada. Me encuentro bien y con ganas de seguir ayudando”, ponderó. EFE