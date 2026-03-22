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España queda segunda en Montevideo y casi garantiza su presencia en la fase final

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Redacción Deportes, 22 mar (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha sido segunda del torneo de Montevideo, segunda etapa de la fase regular de la segunda categoría de las Series Mundiales, un puesto que casi le garantiza participar en primera en los tres eventos de la fase final.

Los 18 puntos que ha sumado España en la capital uruguaya elevan su total hasta los 34 y la dejan en la tercera plaza de la general, con diez unidades de diferencia sobre Brasil, quinta clasificada que marcará la semana próxima la frontera de la eliminación.

En el debut frente a Sudáfrica, España se benefició de una superioridad numérica por falta cínica de Ayanda Malinga a los dos minutos, lo que permitió a Marta Cantabrana y Carmen Miranda poner distancia en un marcador que Denisse Gortázar ampliaba hasta el 15-0 al filo del descanso.

Las sudafricanas dominaron el segundo tiempo, en el que se acercaron hasta un punto (15-14) merced a los ensayos de Nadine Roos y Byrhandre Dolf, ambos transformados, pero el la selección nacional gestionó a la perfección durante casi un minuto la última posesión, hasta que sonó la bocina.

Españolas y brasileñas tiraron alternativamente del marcador con ensayos de Gortázar, Yasmin Soares, Olivia Fresneda e Isadora Lopez hasta establecer un empate (10-10) que mando el partido al tiempo extra, en el que las sudamericanas se impusieron gracias a la velocidad de su ala Thalia Costa (10-15).

La segunda victoria de las 'Leonas' llegó ante Kenia, en un partido que se fue empatado al descanso (7-7), tras las marcas de María García Gala y Edith Nariaka, y que decantó en el segundo tiempo un doblete de Juana Stella, antes de que Janet Okelo arañase sobre la hora el punto 'bonus' para las africanas (19-14).

Argentina fue el primer rival de España este domingo en un partido que se decantó con el reloj a cero, cuando una transformación de Sofía González le dio la victoria a las 'Yaguaretés' (12-14).

Marta Fresno, atacando desde un 'ruck', adelantó a España, empató Josefina Padellaro con una carrera de setenta metros, Paula Requena volvió a poner por delante a las española a falta de dos minutos pero un oval retenido en la siguiente posesión permitió que Virginia Brígido marcase entre palos, lo que facilitó a González la tarea de añadir los dos puntos adicionales de la conversión.

El cierre del torneo en el Estadio Charrúa fue contra China, a la que España doblegó gracias a un doblete de María Calvo y a un ensayo de Ana Cortés en la última acción del primer periodo que las asiáticas sólo pudieron replicar mediante Qian Xin y Gao Xiaoyang (19-12). EFE

lhg/og

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