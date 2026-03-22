Empeños vanos de la terna ante "cuadris" vacíos en la apertura de temporada en Madrid

Paco Aguado

Madrid, 22 mar (EFE).- El empeño, el oficio y los méritos de la terna fueron insuficientes para remontar el vacío de auténtica bravura de la voluminosa corrida de Celestino Cuadri con la que hoy se abrió la temporada taurina de 2026 en la plaza de Las Ventas.

El toro de más tamaño del encierro, un hondísimo ejemplar de 668 kilos, puso en apuros a Pepe Moral cuando éste lo recibió a portagayola, pero a partir de ahí no hubo en su lidia mayores emociones, en tanto que el mostrencón se paró y se guardó todo tras los efectivos doblones con los que el sevillano le abrió un trasteo de muleta de más duración y oficio que resultados.

El cinqueño cuarto, al menos, dejo a Moral fajarse valiente en el saludo a la verónica, pero tampoco le permitió mucho más, ya que, afligido y dolido de riñones, acabó defendiéndose a cabezazos, sin tomar ni medianamente su muleta.

También con Damián Castaño se vivió un puntual momento de peligro cuando el primero de su lote le derribó de un violento cabezazo y le buscó sin éxito ya caído en la arena. Esa fue la descastada respuesta de un animal reservón al que el salmantino, con gran apuesta, obligó a tomar el engaño más de lo que quería en naturales y derechazos apurados y sueltos pero de gran mérito.

Tras un mal remate con los aceros, el salmantino escuchó así la única ovación de la tarde, pues el quinto, al que pudo ligar alguna verónica, se paró irremediablemente tras soltar algunos testarazos.

Gómez del Pilar también tiró de oficio para, a base de cambiarle constantemente de terrenos, intentar desengañar, infructuosamente, a un tercero que no quiso embestir más de dos veces seguidas, muy aferrado al piso y midiendo al torero antes de cada embroque. Ya con el último, que protagonizó un engañoso tercio de varas, el madrileño no acabó de confiarse ante las aviesas oleadas del de peor de los de Cuadri, al que al menos mató pronto.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis toros de Celestino Cuadri, muy desiguales de cuajo y volumen, con mucha diferencia de peso en algunos casos -de los 668 del primero a los 534 del segundo- y de muy escaso juego por falta de verdadero fondo de bravura, reservones y a menos la mayoría y otros con complicaciones pero sin potencia para desarrollarlas.

Pepe Moral, de crema y oro: dos pinchazos, estocada corta delantera y estocada caída atravesada (silencio tras dos avisos); estocada (silencio).

Damián Castaño, de rosa y oro: estocada corta delantera y cinco descabellos (ovación tras aviso); pinchazo y estocada caída delantera (silencio).

Gómez del Pilar, de tórtola y oro con remate negros: tres pinchazos y estocada desprendida (silencio tras aviso); bajonazo y cuatro descabellos (silencio).

Entre las cuadrillas, destacó la brega de Curro Vivas con el segundo

Primer festejo de la temporada en Las Ventas, con dos tercios del aforo cubierto (14.506 espectadores, según la empresa), en tarde agradable.EFE

(foto)