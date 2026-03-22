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El Valencia suma más puntos en 10 choques de la segunda vuelta que en los 19 de la primera

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Valencia, 22 mar (EFE).- Con su triunfo de este sábado en el campo del Sevilla, el Valencia suma ya más puntos en los diez encuentros de la segunda vuelta, 18, que en los diecinueve de la primera vuelta, en la que con 17 puntos acabó en unos puestos de descenso de los que ahora ha conseguido alejarse para acercarse a los europeos.

El equipo de Carlos Corberán se impuso por 0-2 en el Sánchez Pizjuán en la que fue su sexta victoria en esta segunda vuelta, en la que ha sufrido cuatro derrotas. En total, acumula 18 puntos que se superan los 17 que logró en la primera, en la que tuvo tres triunfos, ocho empates y otras tantas derrotas.

Este impulso ha llevado al conjunto de Mestalla a situarse a siete puntos de los puestos de descenso, tras haber cerrado la primera vuelta en la antepenúltima posición a un punto de la salvación que entonces marcaba el Mallorca.

El Valencia, con sus actuales 35 puntos, está ahora a solo tres de la Real Sociedad que ocupa la séptima plaza, un puesto que, según cómo acaben otras competiciones, podría dar acceso a jugar citas europeas la próxima campaña.

En esta segunda vuelta de la Liga, antes de vencer al Sevilla se había impuesto al Getafe (0-1), Espanyol (3-2), Levante (0-2), Osasuna (1-0) y Alavés (3-2). En un balance que, de momento, no tiene empates, ha caído ante el Betis (2-1), Real Madrid (0-2), Villarreal (2-1) y Oviedo (1-0). EFE

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