El Sunderland-Newcastle estuvo detenido por presuntos insultos racistas a Geertruida

Londres, 22 mar (EFE).- El derbi entre el Sunderland y el Newcastle United fue suspendido temporalmente en la segunda mitad tras denunciarse presuntos insultos racistas dirigidos al defensa Lutsharel Geertruida desde la grada visitante del Stadium of light.

El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, detuvo el partido pocos minutos después de la reanudación tras el descanso, cuando fue informado de los hechos, y mantuvo conversaciones con los capitanes y miembros de ambos cuerpos técnicos para evaluar la situación.

El incidente se produjo durante una interrupción del juego, momento en el que el centrocampista del Sunderland Granit Xhaka alertó al colegiado de los comentarios procedentes de la grada, presuntamente dirigidos al internacional neerlandés.

La Premier League confirmó en un comunicado que el encuentro se detuvo siguiendo el protocolo contra la discriminación y anunció la apertura de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

El organismo expresó su apoyo al jugador y a ambos clubes, subrayando que "el racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad" y reiteró su compromiso de trabajar con las autoridades para garantizar que los estadios sean espacios seguros e inclusivos. EFE