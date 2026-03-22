El Racing, frenado en seco; impulso para sus perseguidores

Madrid, 22 mar (EFE).- El Racing de Santander vio frenada en seco su marcha al caer de forma incontestable en El Sardinero ante el Albacete (0-4), con lo que ve reducida su notable ventaja al frente de LaLiga Hypermotin, mientras que sus perseguidores, Deportivo, Almería y Málaga, no fallaron ante Zaragoza (2-1), Huesca (1-3) y Cádiz (0-3), respectivamente.

Jefté Betancor, el héroe de la victoria en la Copa del Rey del cuadro manchego ante el Real Madrid, a los tres minutos, y Antonio Puertas, a los seis, provocaron el primer terremoto en mucho tiempo en el feudo del cuadro racinguista, que encaraba la jornada con siete puntos de ventaja después de enlazar cuatro victorias seguidas.

No pudo el conjunto cántabro remediar la situación. Al contrario, incluso se quedó inferioridad en el minuto 35 por la expulsión con roja directa de Peio Canales. Álex Rubio, con un doblete (m.69 y 82), dio la puntilla al líder, que ahora tiene tan solo cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo y el Almería y cinco respecto al Málaga.

El Deportivo sacó adelante un encuentro muy difícil ante un angustiado Zaragoza, frente al que se vio también pronto por detrás en el marcador con una diana de Dani Gómez (m.6), pero en su caso tuvo arrestos para remontar con los tantos de Stoichkov (m.20) y del italiano Samuele Mulattieri, este ya en los últimos compases (m.86).

El Almería no falló en El Alcoraz de Huesca, donde el máximo artillero del torneo, Sergio Arribas, de penalti (m.33) y el senegalés Dion Lopy (m.73) acabaron con la resistencia del equipo aragonés, que había igualado por medio de Dani Ojeda (m.23) el tanto inicial del brasileño Leo Baptistao (m.11).

Un doblete de Chupe (m.22 y 33) y un tanto de Dani Lorenzo (m.47) firmaron una nueva victoria del Málaga fuera de casa, esta vez en el duelo andaluz en el JP Financial Estadio de Cádiz, últimamente campo muy asequible para los visitantes.

A la espera de que el Castellón cierre el lunes esta trigésima primera jornada ante la Cultural Leonesa, la UD Las Palmas se ha instalado quinta, a tres puntos del Málaga y con dos de ventaja sobre el cuadro 'orellut', tras imponerse al Sporting de Gijón (1-0) con un tanto de Ale García (m.12) y una milagrosa parada al final del croata Dinko Horkas .

El Burgos sigue dispuesto a luchar por derecho por la promoción. Lo ratificó este domingo con una goleada sin paliativos, por 4-0, ante un Córdoba que sigue en cuesta abajo y que encadenó su sexta derrota consecutiva.

Miguel Atienza (m.30), el francés Florian Miguel (m.46), Íñigo Córdoba (m.48) y Curro Sánchez (m.54, de penalti) lograron los tantos del conjunto de Luis Miguel Ramis ante un rival que no planteó oposición alguna, con lo que sigue a tan solo un punto de Las Palmas.

Está a tiempo de llegar a esa lucha el Eibar, que logró su tercera victoria en los cuatro últimos encuentros al ganar en el campo del Andorra (0-1) con un gol de Peru Nolaskoain y ya está igualado con el Sporting.

En la lucha por la permanencia respiró el Leganés con una goleada con el Ceuta (5-2) que le otorga un margen de seis puntos respecto al Huesca y el Mirandés abandonó el farolillo rojo y recuperó opciones al ganar al Valladolid (2-1), que marca la salvación y que tiene ahora a nueve puntos. EFE