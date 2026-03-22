El PP pide reincorporar a los militares de complemento ante la falta de personal en FFAA

Madrid, 22 mar (EFE).- El PP ha registrado en el Congreso una iniciativa para pedir la reincorporación de los militares de complemento, mejorando sus condiciones retributivas y laborales, para paliar la falta de personal en las Fuerzas Armadas (FFAA).

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, defiende en un comunicado que estas medidas permitirían reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas "en un contexto internacional cada vez más exigente".

En su proposición no de ley, los populares plantean que los oficiales de complemento que están en la reserva de especial disponibilidad puedan reincorporarse a las Fuerzas Armadas, dentro de su área geográfica donde tienen su domicilio, para cubrir puestos necesarios de la estructura de los Ejércitos.

El PP defiende también la necesidad de impulsar medidas para reducir su temporalidad, así como mecanismos de protección y estabilización que sí se aplican al resto de funcionarios.

Denuncia que, al no existir esas medidas, muchos oficiales de complemento se han visto obligados a incorporarse al mercado laboral a partir de los 45 años, sin reconocimiento formal de su experiencia, justo cuando hay "problemas reales de falta de mandos intermedios" en las Fuerzas Armadas.

Por ello, los populares plantean adaptar la normativa para que el personal militar temporal pueda acceder a procesos de estabilización, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público.EFE