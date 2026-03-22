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El Nacional uruguayo anuncia la llegada del entrenador Jorge Bava

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Montevideo, 22 mar (EFE).- El Nacional uruguayo anunció este domingo la llegada del entrenador Jorge Bava tras la salida de Jadson Viera luego de los resultados adversos del equipo tricolor en el Torneo Apertura del fútbol local.

"El club le da la bienvenida a Jorge Bava y a su cuerpo técnico, quienes asumen la conducción del primer equipo, y les desea muchos éxitos en este nuevo desafío", indicó el club en su cuneta de X.

Bava llega directo desde Paraguay en donde el pasado jueves fue cesado como técnico del Cerro Porteño equipo con el que la temporada pasada logró alzar los trofeos de liga y supercopa locales.

Actualmente el conjunto 'bolsilludo' se encuentra en la décima posición con registro de tres victorias, igual número de derrotas y un empate para sumar 10 de 21 puntos disputado en la tabla que encabezan su clásico rival, Peñarol, junto al Racing.

Su debut en la Copa Libertadores será el próximo 7 de abril ante el Coquimbo Unido de Chile por lo que desde este mismo domingo Bava encabezó el entrenamiento del equipo.

Bava, nacido en Montevideo en 1981, es reconocido en la liga doméstica uruguaya tras ser el entrenador del Liverpool entre 2021 y 2023 con los que logró cinco títulos incluyendo un Campeonato Uruguayo.

Posteriormente se mudó a México para dirigir al León de ese país y luego al Santa Fe colombiano para recalar en el balompié paraguayo. EFE

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