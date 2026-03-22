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El Levante, en su mejor momento: ocho puntos en cuatro jornadas sin perder

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Valencia, 22 mar (EFE).- El Levante, pese a ser penúltimo en LaLiga EA Sports con 26 puntos, vive su mejor momento de la temporada después de haber sumado ocho puntos en las últimas cuatro jornadas, en las que no conoce la derrota.

Es la primera vez en la temporada 25-26 que el Levante encadena cuatro partidos seguidos sin perder. En este periodo, el Levante primero ganó al Deportivo Alavés (2-0), empató después ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y venció este sábado al Real Oviedo (4-2).

En estos cuatro partidos el gran protagonista ha sido el delantero Carlos Espí, que firmó los goles del Levante ante el Alavés, Girona y Rayo y marcó dos de los cuatro tantos de su equipo en el triunfo frente al Real Oviedo este sábado y con siete es el máximo anotador del Levante en LaLiga EA Sports.

Además de Espí, futbolistas como el centrocampista Oriol Rey, el portero Mathew Ryan o los defensas Jeremy Toljan y Alan Matturro han brillado a un gran nivel y con el técnico Luís Castro han mostrado su mejor rendimiento en la presente temporada.

Hasta ahora, el Levante solo había logrado encadenar en una ocasión tres partidos seguidos sin perder. Fue entre el último partido de 2025, en el empate en casa ante la Real Sociedad (1-1), y tras la victoria a domicilio ante el Sevilla por 0-3 y la igualada con el Espanyol (1-1) en el Ciutat de València.

En la segunda vuelta, el Levante presenta un balance de tres victorias, cuatro derrotas y tres empates. Con 12 puntos en diez partidos, todavía no tiene un ritmo de puntos suficiente para lograr la permanencia, pero ha mejorado sus cifras de la primera vuelta, en la que sumó apenas 14 en 19 partidos.

En las nueve jornadas que tiene el Levante hasta el final de curso se enfrentará a la Real Sociedad, Espanyol, Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis fuera de casa, y en el Ciutat de València recibirá al Getafe, Sevilla, Osasuna y Real Mallorca. EFE

pzm/nhp/jpd

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