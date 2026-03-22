El Jaén FS alcanza a ElPozo y se consolida entre los grandes

Granada, 22 mar (EFE).- El Jaén Paraíso Interior FS ha dado un paso histórico en el palmarés de la Copa de España al conquistar su cuarto título tras vencer al FC Barcelona Futsal en Granada en los penaltis. Con este triunfo, el conjunto jiennense iguala en la tabla histórica a ElPozo Murcia, ambos con cuatro entorchados (2015, 2018, 2023 y 2026 en el caso andaluz).

En lo más alto del palmarés continúa con autoridad Movistar Inter FS, dominador histórico con once títulos, muy por delante del propio Barça, que suma siete. Por detrás de estos gigantes aparece ahora el Jaén, que se consolida como uno de los grandes referentes recientes de la competición, empatado con ElPozo.

El siguiente escalón lo ocupa Segovia Futsal, con tres títulos, mientras que Marsanz Torrejón cuenta con dos en su palmarés. Cierran la lista de campeones históricos Castilla-La Mancha FS y Lobelle de Santiago, ambos con un título.

De este modo, el Jaén Paraíso Interior no solo celebra un nuevo éxito, sino que refuerza su estatus en la élite del fútbol sala nacional, firmando una trayectoria brillante en la Copa de España en la última década.EFE

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