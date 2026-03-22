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El Espanyol se olvida de ganar: Cinco datos para una crisis

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Barcelona, 22 mar (EFE).- El Espanyol acumula tres meses sin ganar después de su último triunfo contra el Athletic (1-2) el pasado 22 de diciembre, una dinámica que ha alejado a los catalanes de la zona europea, es noveno con 37 puntos, y que, sin alarmismo evidente, ha supuesto un mazazo a su imagen de la primera vuelta.

1.Cuatro puntos de los últimos 36

El equipo blanquiazul, después de su última derrota contra el Getafe en el RCDE Stadium (1-2), ha sumado cuatro puntos de los últimos 36 en LaLiga. Ha empatado contra Levante (1-1), Celta de Vigo (2-2), Elche (2-2) y Oviedo (1-1) y ha perdido el resto de compromisos desde que se inició este año 2026.

2. Sangría defensiva: 44 goles encajados

La seguridad defensiva está lastrando enormemente el rendimiento del Espanyol en este segundo tramo del campeonato. Los catalanes acumulan 44 dianas en contra, 27 en este 2026. Además, no han dejado la portería a cero desde su victoria ante el Getafe (0-1) en la primera vuelta, el pasado 13 de diciembre.

3. Tres desplazamientos consecutivos de nivel

El Espanyol visita, después del parón liguero, a Betis, Barcelona y Rayo Vallecano. Los dos primeros son gigantes del torneo, mientras que el tercer partido fuera es contra un rival que hasta el momento únicamente ha perdido dos partidos en casa. No es un calendario sencillo para el cuadro periquito.

4. Pólvora constante, pero insuficiente

En este 2026, los catalanes han marcado 14 goles y únicamente no han visto puerta contra el Barcelona (0-2) y el Girona (0-2). El dato evidencia la necesidad de mejorar su fortaleza atrás. El Espanyol llega y marca, pero cede demasiado, como ocurrió con los dos tantos del último partido contra el Getafe a balón parado.

5. Los 42 puntos de la permanencia

El objetivo del Espanyol es llegar cuanto antes a los 42 puntos que, sobre el papel, garantizan la permanencia. En la primera vuelta, las preguntas al equipo sobre las aspiraciones europeas eran habituales. Ahora, la dinámica de resultados no invita a pensar en grandes metas. EFE

dpb/fa/jpd

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