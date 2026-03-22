El español Daniel Holgado llega desde la primera clasificación para hacer la 'pole'

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El español Daniel Holgado (Kalex) llegó desde la primera clasificación para conseguir la 'pole position' para el Gran Premio de Brasil de Moto2, que se disputará en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Holgado suma su quinta 'pole position' en Moto2, y la primera de 2026, con un tiempo de 1:20.711, récord absoluto de la categoría, con el que aventajó en apenas unas milésimas de segundo a sus principales rivales, su compañero de equipo, el hispanocolombiano David Alonso (Kalex) y el también español Alex Escrig (Forward), todos ellos en 43 milésimas de segundo.

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), acabó cuarto a 79 milésimas de segundo, por delante de Ángel Piqueras (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

La primera clasificación contó con varios de los protagonistas destacados de la categoría en este inicio de temporada, que tenían la 'obligación' de intentar conseguir el pase a la segunda clasificación, algo que se vio tenía muy interiorizado el español Daniel Holgado (kalex), protagonista destacado como 'rookie' en 2025, que fue el primer líder.

Con Holgado marcando las referencias más rápidas, con 1:21.494, tras su estela se colocaron Adrián Huertas (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) y el también español Sergio García Dols (Kalex), aunque por delante quedaban escasos diez minutos de sesión.

En los minutos finales de esa primera clasificación se intensificó la pelea y, cuando parecía que el estadounidense Joe Roberts (Kalex) sería el más rápido, surgió de nuevo la figura de Daniel Holgado para marcar el récord absoluto de la categoría al rodar en 1:20.874, por delante del propio Joe Roberts, Barry Baltus y Sergio García Dols.

Se quedaron fuera de la segunda clasificación pilotos del nivel del australiano Senna Agius (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), el italiano Dennis Foggia (Boscoscuro) o los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Jorge Navarro (Forward) y José Antonio Rueda (Kalex).

Ya metidos de lleno en la segunda clasificación, el hispanocolombiano David Alonso, compañero de Daniel Holgado, fue la primera referencia al rodar en 1:20.728, que ya era más rápido que el de Holgado, que se situó en la segunda plaza a 244 milésimas de segundo de aquél.

Poco a poco, y merced a las buenas condiciones atmosféricas en este inicio de la jornada, los registros fueron rebajándose, aunque con David Alonso siempre al frente de la tabla.

Hasta siete pilotos españoles figuraron entre las diez primeras posiciones, con el colombiano David Alonso líder, y los italianos Celestino Vietti (Boscoscuro) y Tony Arbolino (Kalex) en la quinta y séptima plaza, respectivamente.

Los minutos fueron pasando, pero el 1:20.728 de David Alonso parecía una buena referencia de la categoría cuando se entraba en los ocho minutos finales de la segunda clasificación, perseguido a 75 milésimas de segundo por Ángel Piqueras (Kalex), Alex Escrig (Forward) y Daniel Holgado.

En la segunda y última salida a pista, y en su primer intento de vuelta rápida, Daniel Holgado se acercó a 98 milésimas de segundo de su compañero Alonso, pero todavía por detrás de Ángel Piqueras y por delante de Alex Escrig, mientras el líder del mundial intentaba mejorar la decimocuarta posición que, por entonces, era decimocuarto.

Daniel Holgado no se amilanó y, llegando desde la primera clasificación, se puso primero con un registro de 1:20.711, apenas 17 milésimas de segundo más rápido que su compañero de equipo David Alonso, mientras que Manuel González, con 1:20.790, ascendía hasta el cuarto puesto.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, Daniel Holgado se adjudicó la 'pole position', con 17 milésimas de segundo sobre David Alonso, y 43 milésimas sobre Alex Escrig, que ocuparán la primera línea de salida.

En la segunda, a 79 milésimas de la 'pole position', estará Manuel González, con Ángel Piqueras a 92 milésimas de segundo, y el neerlandés Collin Veijer (Kalex), a 235 milésimas de segundo, en el sexto puesto.

La tercera línea será para Alonso López (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el indonesio Mario Aji (Kalex); con el italiano Tony Arbolino y los españoles Daniel Muñoz (Kalex) e Iván Ortolá (Kalex) completando la cuarta línea de la formación de salida. EFE