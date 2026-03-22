Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El equipo español femenino de 4x400 peleará por las medallas en los Mundiales en pista cubierta que se disputan en la ciudad polaca de Torun tras concluir tercero en la segunda semifinal con un crono de 3:29.98 minutos.
Una marca que permitió al cuarteto integrado por Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra acceder por tiempos a la final, que se disputará esta tarde (20:47).
Ronda final en la que el equipo español contará previsiblemente en sus filas con Paula Sevilla y Blanca Hervás, que ya saben lo que es subir al podio en estos Mundiales de Torun tras colgarse el sábado la medalla de plata en el 4x400 mixto.EFE
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