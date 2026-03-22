El Celta golea al Alavés al descanso

Vigo, 22 mar (EFE).- El Celta, liderado por Ferran Jutglà, autor del primer y el tercer gol y asistente en el segundo de Hugo Álvarez, domina con claridad al Alavés (3-1) al descanso del partido que ambos disputan en Balaídos, donde el equipo de Quique Sánchez Flores pagó caro sus enormes desajustes defensivos pero logró minimizar el golpe con un tanto de Toni Martínez en el último suspiro del primer tiempo. EFE

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