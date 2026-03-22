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El belga Lucas Conenen, indiscutible vencedor en la categoría reina en Almonte (Huelva)

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Huelva, 22 mar (EFE).- El piloto belga Lucas Coenen se proclamó este domingo indiscutible vencedor del MXGP Andalucia Spain, la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motocross, tras ganar las dos mangas de la categoría reina e imponer su autoridad en el circuito de Almonte (Huelva).

No obstante, la victoria ha sido ajustada, ya que el neerlandés Jeffrey Herlings fue un duro competidor hasta las últimas vueltas y terminó en la segunda posición, mientras que el esloveno Tim Gajser firmó una segunda manga extraordinaria que le situó como tercero en el podio de la prueba.

La mejor posición entre los españoles la ocupó el gallego Rubén Fernández, undécimo en la general. Los otros dos más destacados fueron el catalán Oriol Oliver, decimoctavo, y el gaditano José Antonio Butrón, vigésimo primero, en tanto que Ander Valentin, Bruno Darias, Victor Alonso y Samuel Nilsson se quedaron sin puntuar.

La categoría reina no ha defraudado y los mejores pilotos del mundo han dado un auténtico espectáculo sobre el trazado del Circuito de Almonte.

La categoría MX2 del Campeonato del Mundo de Motocross dejó una clasificación liderada por el sudafricano Camden McLellan, que se alzó con la victoria tras sumar 47 puntos gracias a su regularidad en ambas mangas (22-25).

El podio de la prueba lo completaron el alemán Simon Längenfelder, segundo con 40 puntos, y el belga Sacha Coenen, tercero con 36. En clave española, el mejor resultado fue para el catalán Guillem Farrés, que finalizó en novena posición con 25 puntos tras destacar, especialmente, por su victoria en la primera manga.

Por detrás de él, el vigués Valentín Vázquez terminó en la vigésima posición con 3 puntos y el barcelonés Xavier Camps cerró la clasificación en el puesto 24, sin sumar puntos.

La victoria española llegó en la categoría EMX250, en la que el gaditano Fran García 'Carbonero' se proclamó campeón de la segunda prueba mundialista disputada en Almonte en una carrera vibrante, mientras que en EMX150 se alzó con el triunfo el australiano Mori Ernecker. EFE

maf/cc/arh

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