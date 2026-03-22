El Barcelona-Real Madrid se disputará el 10 de mayo a las 21:00 horas

Madrid, 22 mar (EFE).- El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Sporify Camp Nou, según anunció este domingo LaLiga a través de su red social 'X'.
Los equipos de Hansi Flick y de Álvaro Arbeloa se enfrentarán en la trigésimo quinta jornada en un duelo que podría decidir LaLiga. En la ida, disputada el pasado 26 de octubre a las 16:15 horas, el Real Madrid ganó 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu con tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. EFE
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