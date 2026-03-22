Dignidad y Justicia critica a Gobierno vasco y PSOE por régimen de semilibertad a 'Anboto'

Madrid, 22 mar (EFE).- La asociación Dignidad y Justicia ha criticado este domingo al Gobierno vasco y al PSOE por la decisión de conceder a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', un régimen de semilibertad de lunes a viernes con obligación de dormir en prisión.

Para esta asociación el Gobierno vasco "ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo" y ha concedido a la "sanguinaria" exdirigente de ETA el régimen de semilibertad, "como resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa".

Según afirma la asociación en una nota de prensa, "los terroristas dirigen así la política penitenciaria del Gobierno vasco" y "salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia".

A su juicio, 'Anboto' "no ha aportado un solo dato que haya permitido avanzar lo más mínimo en la investigación" de los casos por los que fue condenada, "requisito que la ley exige antes de conceder beneficio alguno y que en este caso las autoridades obvian".

La asociación recuerda también que la etarra está aún "procesada o investigada" en varias causas en la Audiencia Nacional "por una decena de asesinatos, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa".

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han confirmado a EFE la autorización de este régimen a Iparraguirre, que está interna en la prisión donostiarra de Martutene. Podrá salir de la cárcel a partir del lunes 23, aunque por el momento no se sabe el día exacto en el que lo hará.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe, que no es vinculante, y la decisión final de la confirmación de este régimen la deberá adoptar el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, han aclarado las fuentes.

Iparraguirre fue detenida en 2004 en Francia junto al jefe del aparato político de ETA y su pareja, Mikel Albisu, 'Antza'. En ese momento era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista.

Tras su detención fue procesada por un delito de dirección u organización de banda terrorista y en 2010 fue condenada junto a Albisu a 20 años de cárcel por la justicia francesa.

En su primer juicio en España tras ser entregada por Francia, en 2020, fue condenada a 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortiz y después volvió a sentarse en el banquillo en varias ocasiones por asesinatos y participación en atentados, por los que también fue condenada.

En el año 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista. EFE