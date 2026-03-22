Espana agencias

Dignidad y Justicia critica a Gobierno vasco y PSOE por régimen de semilibertad a 'Anboto'

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- La asociación Dignidad y Justicia ha criticado este domingo al Gobierno vasco y al PSOE por la decisión de conceder a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, 'Anboto', un régimen de semilibertad de lunes a viernes con obligación de dormir en prisión.

Para esta asociación el Gobierno vasco "ha vuelto a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo" y ha concedido a la "sanguinaria" exdirigente de ETA el régimen de semilibertad, "como resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en La Moncloa".

Según afirma la asociación en una nota de prensa, "los terroristas dirigen así la política penitenciaria del Gobierno vasco" y "salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia".

A su juicio, 'Anboto' "no ha aportado un solo dato que haya permitido avanzar lo más mínimo en la investigación" de los casos por los que fue condenada, "requisito que la ley exige antes de conceder beneficio alguno y que en este caso las autoridades obvian".

La asociación recuerda también que la etarra está aún "procesada o investigada" en varias causas en la Audiencia Nacional "por una decena de asesinatos, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Pedro Antonio Blanco, Gregorio Ordóñez, Silvia Martínez Santiago, José Francisco Querol y Jesús María Pedrosa".

Fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco han confirmado a EFE la autorización de este régimen a Iparraguirre, que está interna en la prisión donostiarra de Martutene. Podrá salir de la cárcel a partir del lunes 23, aunque por el momento no se sabe el día exacto en el que lo hará.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá emitir un informe, que no es vinculante, y la decisión final de la confirmación de este régimen la deberá adoptar el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, han aclarado las fuentes.

Iparraguirre fue detenida en 2004 en Francia junto al jefe del aparato político de ETA y su pareja, Mikel Albisu, 'Antza'. En ese momento era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista.

Tras su detención fue procesada por un delito de dirección u organización de banda terrorista y en 2010 fue condenada junto a Albisu a 20 años de cárcel por la justicia francesa.

En su primer juicio en España tras ser entregada por Francia, en 2020, fue condenada a 122 años de prisión por el asesinato del comandante del Ejército Luciano Cortiz y después volvió a sentarse en el banquillo en varias ocasiones por asesinatos y participación en atentados, por los que también fue condenada.

En el año 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista. EFE

Últimas Noticias

Andalucía pide al Gobierno que admita los "errores" en el AVE a Málaga y medidas urgentes

Infobae

Joan Garcia repite en un once con Araujo lateral; Ilias titular en su regreso al Camp Nou

Infobae

Homenaje en el aeropuerto de El Prat a víctimas del vuelo de Germanwings, 11 años después

Infobae

Zubeldia sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y es duda para la final de Copa

Infobae

Corberán llega a los 50 partidos ligueros con el Valencia con los mismos puntos que Baraja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia avala que el

La Justicia avala que el Ayuntamiento de Irún desahucie a una mujer que alegaba solo tener una pensión por discapacidad de 500 euros para vivir

Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

ECONOMÍA

Los gastos que no sabías

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Una empresa despide a un trabajador por “bajo rendimiento” y el tribunal confirma que la decisión es procedente: “No sabemos a qué has estado dedicando el tiempo”

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

Los datos tomaron el control

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos