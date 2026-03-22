Detenidos 7 jóvenes en Palma por robar vehículos de alta gama a una empresa de alquiler

Palma, 22 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palma a siete jóvenes, tres de ellos menores, por robar vehículos de alta gama a una empresa de alquiler, en una operación en la que se les atribuyen delitos de robo con fuerza, hurto de uso de vehículo, pertenencia a grupo criminal y daños.

La investigación, iniciada en diciembre pasado por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, permitió identificar a un grupo de cuatro adultos y tres menores que actuaban de forma organizada y con un mismo modus operandi para sustraer coches de las instalaciones de la empresa.

Según las pesquisas, los presuntos autores accedían a las instalaciones saltando la valla perimetral o forzando puertas de acceso y manipulaban los vehículos, llegando incluso a intervenir en el circuito eléctrico para inutilizar el sistema de videovigilancia.

En uno de los primeros robos, dos de los implicados sustrajeron un coche de alta gama tras acceder al recinto y huyeron circulando en dirección contraria a gran velocidad. En otro asalto, cometido 48 horas después, lograron llevarse dos vehículos tras forzar una puerta trasera.

Uno de los coches sustraídos apareció posteriormente siniestrado y abandonado en la autovía de Palma en dirección a Llucmajor, mientras que en otro intento los sospechosos colisionaron antes de acceder al recinto y huyeron a pie.

Durante los registros, los agentes intervinieron pasamontañas, un arma simulada, una palanqueta, un cincel, un puñal, así como dinero en efectivo, joyas, relojes y teléfonos móviles, además de recuperar varios de los vehículos sustraídos. EFE