Declaran culpable de asesinato a una mujer que arrojó a su bebé a la basura en Mallorca

Palma, 22 mar (EFE).— El jurado popular ha declarado este domingo por unanimidad culpable de asesinato a Yolanda Moreno, la madre de una bebé recién nacida arrojada a un contenedor de basura en Porto Cristo (Mallorca) el 2 de noviembre de 2023, y que no se ha presentado esta tarde a la lectura de la sentencia en la Audiencia de Palma.

Su cuñado también ha sido declarado culpable por el asesinato de la bebé, que según concluye el jurado nació con vida y no fue auxiliada por ninguno de los dos, a pesar de que estaba viva.

La fiscal del caso ha pedido prisión permanente revisable para ambos por un presunto delito de asesinato con la agravante de parentesco.

Las Fuerzas de Seguridad han iniciado la búsqueda de la mujer condenada, que estaba citada y que se encuentra en paradero desconocido. EFE