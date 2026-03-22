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Dani Miret: "Hemos tenido dos caras"

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Lleida, 22 mar (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el Hiopos Lleida (86-88), que sus jugadores han tenido "dos caras" durante el encuentro.

En ese sentido, ha señalado que la Penya ha realizado una primera parte "sólida", pero que en el tercer cuatro, gracias al "mérito" de los ilerdenses, han bajado el nivel: "Hemos desaparecido y no hemos tenido soluciones"

Sin embargo, los verdinegros han logrado "volver al partido" y remontarlo. A pesar de la victoria, Miret ha lamentado la "debilidad" de su equipo durante varias fases del choque.

El técnico catalán también ha mostrado su satisfacción por el "gran ambiente de baloncesto" que se ha generado esta mañana en el Barris Nord, donde el Joventut también ha contado con una numerosa representación de aficionados.

Asimismo, ha lamentado la falta de criterio arbitral: "El criterio tiene que ser uno; que nos lo expliquen. No puedo decir más claramente lo que pienso".

Sobre las bajas del Ante Tomic y Guillem Vives, Miret ha explicado que tienen que ir "día a día" con el croata, mientras que las previsiones para Vives son peores: "Está más lejos de volver de lo que nos gustaría. Tenemos más incertidubmre en cuanto a los plazos. EFE

pbl/jpd

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