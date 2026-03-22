Espana agencias

Cuerpo asegura vigilancia al detalle para evitar enriquecimientos a costa de la guerra

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se está vigilando y "mirando al detalle para evitar que haya ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo", una crisis energética derivada de la guerra en Irán, que ha hecho que el Gobierno apruebe un plan de medidas que entran en vigor este domingo.

No obstante, ha admitido que tiene confianza en que las empresas no hagan ningún comportamiento anómalo. "Son ellas las primeras interesadas en trasladar una imagen de transparencia y de buen hacer", ha declarado el ministro en una entrevista en El País.

El ministro ha afirmado que tras la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, el siguiente paso es garantizar que estos menores impuestos se trasladan a un menor precio para los ciudadanía.

Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar.

"Conforme vayan bajando los precios del crudo, se debe trasladar a las estaciones de servicio. Que veamos que no solo suben, sino que también responden a la baja. Va en interés de todos y en primer lugar de las propias empresas", ha manifestado.

Lo que quiere el ministro es que la bajada de impuestos se traslade al precio, no a los márgenes, de una manera muy rápida, y calcula que, dependiendo del tipo de carburante, la reducción puede llegar hasta los 25 o 30 céntimos por litro, lo que traducido a un depósito normal de un vehículo utilitario serían unos 20 o 30 euros de ahorro.

El plan incluye rebajas de los impuestos de la energía, descuentos para grupos sociales vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados, pero el Gobierno también aprobó otro decreto para la paralización temporal de los precios del alquiler de vivienda, y Cuerpo es consciente de que ahora mismo no hay una mayoría para aprobar esta medida.

Por ello, el Gobierno, según ha afirmado, aprovechará las semanas que tiene hasta el intento de convalidación para ver si es capaz de conseguir este apoyo mayoritario. EFE

Últimas Noticias

De Lasa y Zabala a las fosas comunes: Un libro rinde tributo a la huella invisible del ADN

Infobae

La comisión del apagón avanza en el Senado con Aagesen mientras se conocen nuevos informes

Infobae

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Olot (Girona)

Infobae

Illa, convencido de que habrá presupuestos catalanes: "Espero que ERC cumpla su palabra"

Infobae

Francesc Miralles: "Los éxitos literarios se producen siempre de manera inesperada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El paracaidista que engañó a

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

El dilema de una misión de paz en medio de una guerra para los 700 militares españoles en Líbano: “Pasan muchas horas bunkerizados”

ECONOMÍA

Los agricultores españoles afirman que

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

Los datos tomaron el control

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

De las bombas en Teherán a los ganaderos cántabros y gallegos: el efecto cadena de la guerra deja en números rojos a los productores españoles

Juanma Lorente, abogado: “Hay tres formas de vigilarte en tu trabajo y una es ilegal”

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos