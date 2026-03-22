Cuerpo asegura vigilancia al detalle para evitar enriquecimientos a costa de la guerra

Madrid, 22 mar (EFE).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que se está vigilando y "mirando al detalle para evitar que haya ningún tipo de enriquecimiento en una situación tan trágica como la que estamos viviendo", una crisis energética derivada de la guerra en Irán, que ha hecho que el Gobierno apruebe un plan de medidas que entran en vigor este domingo.

No obstante, ha admitido que tiene confianza en que las empresas no hagan ningún comportamiento anómalo. "Son ellas las primeras interesadas en trasladar una imagen de transparencia y de buen hacer", ha declarado el ministro en una entrevista en El País.

El ministro ha afirmado que tras la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, el siguiente paso es garantizar que estos menores impuestos se trasladan a un menor precio para los ciudadanía.

Y para ello ha explicado que se va a reforzar la capacidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la encargada de esa vigilancia, para pedir una evolución de los márgenes y sancionar.

"Conforme vayan bajando los precios del crudo, se debe trasladar a las estaciones de servicio. Que veamos que no solo suben, sino que también responden a la baja. Va en interés de todos y en primer lugar de las propias empresas", ha manifestado.

Lo que quiere el ministro es que la bajada de impuestos se traslade al precio, no a los márgenes, de una manera muy rápida, y calcula que, dependiendo del tipo de carburante, la reducción puede llegar hasta los 25 o 30 céntimos por litro, lo que traducido a un depósito normal de un vehículo utilitario serían unos 20 o 30 euros de ahorro.

El plan incluye rebajas de los impuestos de la energía, descuentos para grupos sociales vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados, pero el Gobierno también aprobó otro decreto para la paralización temporal de los precios del alquiler de vivienda, y Cuerpo es consciente de que ahora mismo no hay una mayoría para aprobar esta medida.

Por ello, el Gobierno, según ha afirmado, aprovechará las semanas que tiene hasta el intento de convalidación para ver si es capaz de conseguir este apoyo mayoritario. EFE