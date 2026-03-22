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Cuatro personas han fallecido en accidentes de tráfico durante el fin de semana

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Madrid, 22 mar (EFE).- Cuatro personas han fallecido en otros tantos accidentes mortales de tráfico ocurridos este fin de semana en las carreteras españolas, entre la 15.00 horas del viernes hasta las 20.00 horas de este domingo.

Según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico, tres de los cuatro accidentes mortales se produjeron en la jornada del sábado, en la que también cinco personas resultaron heridas.

Este domingo se ha contabilizado el cuarto siniestro ocurrido el fin de semana, a falta del cierre del balance de Tráfico a medianoche, mientras que el viernes no se registró ningún accidente con víctimas mortales.

En este único accidente mortal registrado por el momento este domingo ha perdido la vida un motorista de 51 años al salirse de la vía la moto que conducía y caer por un barranco en Hontoba (Guadalajara).

El sábado, falleció un hombre de 52 años al colisionar frontalmente dos coches este sábado en la Carretera Alcoraya de Alicante en un accidente en que también resultó herido por contusiones un joven de 24 años

Ese mismo día, moría en otro siniestro un joven de entre 20 y 22 años al salirse de la vía por la que conducía en la localidad de Almonaster la Real (Huelva), y en otro accidente en el término municipal de Posadas (Córdoba) fallecía una persona y otras cuatro resultaban heridas al salirse de la vía el turismo en el que viajaban.EFE

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