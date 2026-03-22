Corberán llega a los 50 partidos ligueros con el Valencia con los mismos puntos que Baraja

Valencia, 22 mar (EFE).- El técnico Carlos Corberán dirigió este sábado en el campo del Sevilla su 50º partido al frente del Valencia y, el triunfo logrado, por 0-2, elevó a 69 puntos su balance en este primer medio centenar de encuentros ligueros, el mismo que tuvo Rubén Baraja en esos encuentros.

Con el entrenador de Cheste en su banquillo, el Valencia, además de esas dieciocho victorias, ha conseguido quince empates y ha sufrido diecisiete derrotas. En total, el equipo ha sumado 69 puntos de los 150 a los que ha tenido acceso con Corberán a los mandos, es decir un 46%.

Corberán se estrenó al frente del Valencia el 3 de enero de 2025 con una derrota contra el Real Madrid (1-2) y dirigió en total 21 partidos en los que consiguió sacar al equipo de la zona de descenso y firmar una holgada salvación.

En los 29 choque que acumula en la Liga esta campaña, el Valencia ha pasado de coquetear de nuevo con el descenso a hacerse con un tranquilizador colchón respecto a esa zona de descenso.

Baraja, por su parte, dirigió su primer encuentro del Valencia el 20 de febrero de 2023 tras haber salido del equipo unas semanas antes Gennaro Gattuso y no haber funcionado el revulsivo habitual de Voro González.

El técnico vallisoletano también arrancó con una derrota, por 1-0 en el campo del Getafe, y condujo al equipo a una sufrida salvación en esos 17 choques que dirigió hasta el final de la Liga.

Sumados esos encuentros y los primeros 33 de la siguiente campaña, Baraja firmó un balance de 19 triunfos, 12 empates y 19 derrotas. En total, el equipo valencianista logró también 69 puntos en esos primeros cincuenta partidos de Baraja de 150 posibles. EFE