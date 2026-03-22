Espana agencias

Confebus considera "claramente insuficiente" el plan anticrisis del Gobierno

Guardar

Madrid, 22 mar (EFE).- La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha considerado que las medidas del plan anticrisis presentado por el Gobierno por la guerra en Irán son "claramente insuficientes ante la magnitud" de la crisis energética y la escalada del conflicto.

La patronal del sector del transporte terrestre de viajeros señala este domingo en una nota que el combustible representa entre el 25 y el 35 % de sus costes operativos.

Por ello, Confebus alega que la escalada de los precios de los combustibles supone un "impacto inmediato" sobre la viabilidad económica de los servicios, especialmente en los contratos públicos con tarifas cerradas o revisiones lentas.

También afecta, añade, a los contratos cerrados para la temporada turística, con una gran parte de ellos ya vendidos a los turistas.

La patronal advierte de que la actual crisis energética constituye un "shock externo sin precedentes recientes, que pone en riesgo un servicio esencial" para la movilidad sostenible, la cohesión territorial y el desarrollo turístico de España.

En paralelo, Confebus propone una reducción temporal del impuesto especial de hidrocarburos; ayudas directas a las empresas de transporte mediante transferencias, una reducción o aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social; la revisión del marco regulatorio de los contratos públicos y una aceleración de las ayudas a la descarbonización. EFE

Últimas Noticias

Un juez escucha el viernes a Mouliaá y Errejón tras acusarle ella de extorsionar a testigos

El magistrado Arturo Zamarriego cita este viernes a la actriz y al exlíder político tras la denuncia por comentarios en redes sociales, una causa que se centra en supuestas afirmaciones falsas y mensajes controvertidos tras un proceso judicial sensible

Un juez escucha el viernes

El PP pide reincorporar a los militares de complemento ante la falta de personal en FFAA

Infobae

Discusión entre seguidor del Racing y del Albacete provocó la agresión mortal en Santander

Infobae

Junts propone en el Senado una ley para que el DNI se renueve automáticamente tres meses antes de su caducidad

La formación independentista impulsa en la Cámara Alta la automatización de diversas gestiones administrativas, proponiendo digitalizar la expedición de documentos públicos y simplificar procesos para los ciudadanos, según el texto presentado y remitido a Europa Press

Junts propone en el Senado

La igualdad de género marca la celebración del Día Mundial del Agua

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación internacional desmantela 373.000

Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

Juan José Ebenezer, mecánico: “Con estos trucos puede cambiar una bombilla del coche en menos de un minuto”

Sumar prepara al partido para la etapa ‘post Díaz’: celebrará una asamblea tras las elecciones andaluzas para renovar su dirección

ECONOMÍA

Los gastos que no sabías

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Una empresa despide a un trabajador por “bajo rendimiento” y el tribunal confirma que la decisión es procedente: “No sabemos a qué has estado dedicando el tiempo”

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

Los datos tomaron el control

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos