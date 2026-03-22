Confebus considera "claramente insuficiente" el plan anticrisis del Gobierno

Madrid, 22 mar (EFE).- La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha considerado que las medidas del plan anticrisis presentado por el Gobierno por la guerra en Irán son "claramente insuficientes ante la magnitud" de la crisis energética y la escalada del conflicto.

La patronal del sector del transporte terrestre de viajeros señala este domingo en una nota que el combustible representa entre el 25 y el 35 % de sus costes operativos.

Por ello, Confebus alega que la escalada de los precios de los combustibles supone un "impacto inmediato" sobre la viabilidad económica de los servicios, especialmente en los contratos públicos con tarifas cerradas o revisiones lentas.

También afecta, añade, a los contratos cerrados para la temporada turística, con una gran parte de ellos ya vendidos a los turistas.

La patronal advierte de que la actual crisis energética constituye un "shock externo sin precedentes recientes, que pone en riesgo un servicio esencial" para la movilidad sostenible, la cohesión territorial y el desarrollo turístico de España.

En paralelo, Confebus propone una reducción temporal del impuesto especial de hidrocarburos; ayudas directas a las empresas de transporte mediante transferencias, una reducción o aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social; la revisión del marco regulatorio de los contratos públicos y una aceleración de las ayudas a la descarbonización. EFE