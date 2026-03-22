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Casimiro: “El equipo ha demostrado mucha fuerza mental”

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 mar (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, se mostró “orgulloso” de sus jugadores tras el triunfo logrado en Gran Canaria ante el Dreamland (75-83) que le permite alejarse de la zona roja de la Liga Endesa, una victoria que, a su juicio, evidencia que su equipo “ha demostrado mucha fuerza mental en este choque”.

“Ha sido un partido muy serio de la plantilla, concienciada de lo que tenía que hacer. Arrancamos bien el encuentro aunque luego reaccionó el Gran Canaria y luego, tras un buen tercer cuarto, supimos cerrar el choque”, agregó el técnico manchego.

“Estoy orgulloso de estos jugadores porque, después del viaje que tuvimos ayer, con los problemas de conexiones en los vuelos, apenas pudimos descansar. Hay que alabar la implicación del equipo y su rendimiento”, añadió.

Con 8 puntos de renta en los últimos minutos, Casimiro reconoció que “por un momento pensamos en el 'average' particular, que se nos puso a tiro -de once ganó el equipo isleño en Lugo-, pero al final no pudo ser”. EFE

dhr/og

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